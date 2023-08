Edinanci Silva é homenageada com a comenda da Ordem do Mérito no Judô: 'Só tenho a agradecer'

A Confederação brasileiro de Judô (CBJ) prestou uma linda homenagem para a ex-judoca Edinanci Silva, uma das atletas mais vitoriosas do País. Convidada ilustre para o Encontro Nacional de Judô em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, ela foi homenageada com a comenda da Ordem do Mérito, maior honraria da modalidade e aplaudida de pé diante dos maiores mestres nacionais, os professores Kodanshas, além de árbitros e dirigentes esportivos nacionais.

"Eu só tenho a agradecer pelo carinho de vocês. Eu fico muito emocionada porque, como os professores que estão aqui ao meu lado comentaram, desde ontem, estar aqui, tem sido muito especial", disse Edinanci, emocionada, que fez questão de listar pessoas importantes em sua carreira que estavam na premiação.

"Reencontrar pessoas que fizeram parte da minha carreira, como o Dr Daniel Del'Aquila, Sensei Solange Pessoa, Sensei Floriano Almeida, Sensei Soraia André e tantos outros que pararam e deram dois minutos de atenção para dar uma palavra de força, principalmente, nos momentos em que a gente se sentia muito pressionadas a desenvolver tudo aquilo que os atletas de alto rendimento são destinados, é emocionante", disse. "Mas, o judô tem essa característica de ser uma família, que acolhe. E o que eu puder fazer para defender o judô, a arte marcial de origem nipônica, eu vou fazer. Eu agradeço a todos pelo reconhecimento e também pelo carinho."

Instituída em 2019, a Ordem do Mérito foi criada justamente para prestar homenagem às personalidades e instituições com importantes serviços prestados ao judô verde e amarelo. Edinanci recebeu seu prêmio de Silvio Acácio Borges, presidente da CBJ e do presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley Teixeira.

"Edinanci é uma pessoa que todos conhecem, todos sabem o tamanho dela e todos nós a admiramos. Uma mulher negra, nordestina, discriminada num momento em que a única coisa que ela queria fazer era lutar judô. Foi a primeira judoca brasileira a participar de quatro Jogos Olímpicos. O seu nome para receber a Ordem do Mérito pelo nosso colegiado foi aceito de forma unânime. É um reconhecimento mais do que justo ao que ela representa para a nossa modalidade, à sua história", afirmou Silvio Acácio.

"Quem conhece a história do judô brasileiro sabe que Edinanci foi um dos maiores expoentes, a maior desbravadora do judô brasileiro. Tivemos a primeira medalha das mulheres com a Ketleyn, em Pequim, o primeiro ouro com a Sarah, a Mayra com inúmeros títulos, a Bia e as que estão vindo por aí... Ela, Edinanci, que começou isso tudo. Edinanci é um orgulho para todos nós e o que se falar a respeito não vai ser suficiente", resumiu Paulo Wanderley.

Edinanci se tornou integrante de um seleto grupo de membros de Ordem do Mérito ao lado de Chiaki Ishii, Paulo Wanderley Teixeira, Geraldo Bernardes, Aurélio Miguel e Yasutomo Suzuki (Hamamatsu).