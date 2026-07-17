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Ederson renova com a Atalanta após frustrada negociação com o United

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 17.07.2026, 16:15:00 Editado em 17.07.2026, 16:25:14
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A permanência de Ederson na Atalanta foi confirmada. Depois de ter a transferência para o Manchester United cancelada na reta final, o volante brasileiro acertou a renovação de contrato com o clube italiano e seguirá como uma das principais peças do elenco comandado por Maurizio Sarri na temporada 2026/27.

O acordo entre Atalanta e Manchester United chegou a ser encaminhado nas últimas semanas, com os clubes alinhando uma operação de cerca de 38 milhões de libras (aproximadamente R$ 260 milhões). No entanto, a negociação foi encerrada após os exames médicos realizados na Inglaterra apontarem uma preocupação em relação ao joelho do meio-campista.

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Segundo o jornal inglês The Times, o departamento médico do United identificou um problema que já havia afetado Ederson durante a última temporada. Diante do risco de uma contratação de alto valor, a diretoria do clube inglês optou por desistir da transferência antes da assinatura do contrato.

Com o fim das negociações, a Atalanta mudou os planos. Em vez de buscar um novo destino para o brasileiro, a diretoria acelerou as conversas para ampliar o vínculo do jogador, considerado um dos pilares do meio-campo da equipe. O novo acordo garante a permanência de Ederson em Bérgamo.

Aos 26 anos, Ederson vive um dos melhores momentos da carreira. Na última temporada, disputou 41 partidas pela Atalanta, marcou três gols e distribuiu duas assistências, consolidando-se como um dos principais volantes do Campeonato Italiano.

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Revelado pelo Cruzeiro, o meio-campista também passou pelo Corinthians antes de ganhar destaque nacional durante empréstimo ao Fortaleza, em 2021. Depois, foi negociado com a Salernitana e, em seguida, contratado pela Atalanta, onde se firmou entre os principais jogadores do elenco.

O bom desempenho na Itália também levou Ederson à seleção brasileira. O volante integrou o grupo de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo de 2026 após ser convocado para substituir o lateral-direito Wesley, cortado por lesão.

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