Éder Militão vai passar por cirurgia e está fora da Copa do Mundo, diz site

Mais uma baixa para Carlo Ancelotti na seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo 2026. O zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, vai passar por cirurgia para corrigir uma lesão na coxa esquerda nesta terça-feira, 28, e só deve retornar aos gramados em outubro. A informação é do Ge.

Como adiantou o diário Marca, da Espanha, o jogador tinha viagem agendada à Finlândia para se consultar por um especialista. De acordo com o Ge, o jogador recebe nesta terça a notícia de que será necessário passar por uma cirurgia, o que tira as chances do atleta de se recuperar a tempo de disputar a Copa.

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Militão foi substituído ainda no primeiro tempo do jogo contra o Alavés, pela La Liga. O Real Madrid havia informado inicialmente apenas uma contusão na perna esquerda, sem detalhar a gravidade ou estipular prazo de retorno.

Antes de Militão, Ancelotti já havia perdido outro jogador do Real Madrid para a Copa do Mundo. Rodrygo, que passou por uma cirurgia no joelho direito no início de março depois de sofrer uma grave lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco, também só deve retornar aos gramados no fim do ano e não joga a Copa.

Estêvão, do Chelsea, é outro atleta com risco de não ser convocado. O atacante de 19 tem lesão muscular na coxa direita, está fora da temporada e também pode ficar de fora do Mundial.

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A convocação da seleção brasileira está marcada para o dia 18 de maio, enquanto a estreia no Mundial será em 13 de junho, contra o Marrocos.