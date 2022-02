Éder e Marquinhos ganham espaço como pontas que Ceni busca no São Paulo

Da Redação

Éder e Marquinhos fecharam 2021 sem muitos motivos para comemorar no São Paulo. O jovem se recuperava de grave lesão enquanto o experiente jogador estava fora dos planos e quase de saída do clube. Com o início ruim de temporada do time, começaram a ser aproveitados por Rogério Ceni e agora ganham espaço na incessante busca de jogadores rápidos pelas beiradas.

Marquinhos virou uma espécie de talismã tricolor. Entrou no decorrer das duas vitórias do São Paulo no ano e participou dos três gols. Garantiu o triunfo diante do Santo André (1 a 0) e ajudou na virada contra a Ponte Preta (2 a 1).

"Encaro cada minuto com essa camisa como a oportunidade da minha vida. Fico feliz por ter ajudado nessas duas vitórias. O mérito é de todo o grupo e tenho certeza que ainda vamos crescer muito", afirma o garoto de 18 anos.

Éder ganhou chance desde o início no Moisés Lucarelli e ainda carregou a tarja de capitão. Ele festejou a honraria nas redes sociais e muitos torcedores elogiaram não apenas a postura como disseram que ele merece ser titular.

O veterano de 35 anos chegou no começo de 2021 e não engrenou com Hernán Crespo. Foi para a reserva e ainda sofreu com lesões. Pouco utilizado, estava prestes e rescindir o contrato, mas os trabalhos no dia a dia e o empenho nos treinos fizeram Ceni dar a oportunidade. E ele pode até ganhar sequência em rodízio do treinador.

"Honrado e muito feliz por representar esse time e esse grandioso clube como capitão, e especialmente pela virada conquistada com luta e entrega de todos", escreveu. "Valeu! Vamos pra próxima."