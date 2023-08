Eberlin revela recusa por Cazares e usa Palmeiras para explicar estilo de jogo da Ponte Preta

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ainda buscando um equilíbrio na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta não desistiu de reforçar o elenco. O presidente Marco Eberlin seguiu o coro do técnico Pintado e garantiu que o clube está de olho no mercado, mas mostrou certo pessimismo na procura por novos jogadores.

continua após publicidade

"Se tiver qualificação para somar, a gente pode trazer. Não conseguimos achar o jogador, que no entendimento nosso, pudesse agregar. Jogadores de velocidade estão escassos. As poucas peças que encontramos, os salários eram incompatíveis", disse o presidente, ao programa Meio de Campo, da Rádio Futebol Interior.

O mandatário explicou também o motivo que levou a Ponte a desistir de Cazares, ex-Atlético-MG, que era dado como certo no Moisés Lucarelli. "Cazares não veio por causa do salário. Foi algo totalmente fora dos nossos planos e, com isso, acabamos desistindo."

continua após publicidade

Eberlin revelou também que os jogadores que estão disputando a Copa Paulista só devem ser aproveitados no próximo ano, isso se algum tiver despertado o interesse da comissão técnica e da diretoria.

"O time da Copa Paulista foi montado em cima da hora. Apesar dos resultados não serem do agrado, tem três ou quatro peças que podem ser vistas com outros olhos. Nossa prioridade é o time que está jogando a Série B. Se tiver ao menos um jogador que possamos tirar para o elenco do ano que vem, estaremos satisfeitos."

Por fim, Eberlin tentou explicar o modelo de jogo da Ponte Preta e usou o Palmeiras como comparação. "O estilo de jogo é de acordo com as características dos atletas. Não adianta transformar o time em uma peneira. A equipe mais vencedora dos últimos cinco anos joga de forma reativa, que é o Palmeiras. O português veio ao Brasil, viu que a qualidade caiu muito e fez um esquema no qual se saiu muito vencedor."

A Ponte Preta está na 13ª posição da Série B, com 26 pontos. O próximo desafio é diante do Botafogo-SP no sábado, às 17h, no estádio Santa Cruz.