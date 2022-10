'É uma pena que Neymar tenha acordado tarde em sua carreira', diz Zé Roberto

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A menos de um mês para o início da Copa do Mundo no Catar, o desempenho de Neymar desperta a atenção e opiniões dos amantes do futebol. Nesta terça-feira, o ex-jogador Zé Roberto elogiou o momento do atacante, tanto no Paris Saint-Germain quanto na seleção brasileira, mas lamentou um "despertar tardio" na carreira do craque.

continua após publicidade .

Em entrevista ao jornal francês LÉquipe, Zé Roberto comparou seus anos no futebol com os de Neymar. "Ele finalmente entendeu que gerenciar seu físico era mais importante do que gerenciar seu talento. Ele confiou por muito tempo em seu talento natural, mas aos 30, isso não é suficiente. Joguei até os 43 anos, mas, a partir dos 30, minha recuperação não foi mais a mesma", comentou o ex-jogador.

Na atual temporada, Neymar vive excelente fase dentro de campo pelo PSG. Em 16 jogos, são 12 gols marcados e nove assistências, sob o comando do novo treinador Christophe Galtier. "É uma pena que ele tenha acordado tarde em sua carreira", comentou. Zé Roberto avaliou que o camisa 10 deve ter percebido uma queda de rendimento em seus últimos anos no futebol. "Eu tinha que prestar atenção na minha dieta, no meu sono. Ele deve ter sentido que estava perdendo o impulso, a velocidade, o drible."

continua após publicidade .

"Ele poderia não teria sido eleito o melhor do mundo todos esses anos, mas teria ficado no top 3, ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo. Ele nunca teria sido ultrapassado por De Bruyne e outros jogadores", afirmou Zé Roberto.

Por outro lado, o ex-jogador esbanjou confiança ao tratar do atual momento da seleção brasileira. Em 2006, ele disputou a Copa do Mundo ao lado de craques como Ronaldo, Kaká, Adriano e Ronaldinho Gaúcho, mas foi eliminado nas quartas de final pela França de Zidane.

"A seleção tem grandes chances de ganhar. Ela tem um treinador como Tite, que evoluiu e não depende mais só de Neymar, porque tem Raphinha, Vinicius Jr, Antony, Paquetá, entre outros", afirmou. "Com um time assim, Neymar entendeu que era agora ou nunca para entrar na história."

continua após publicidade .

Se dentro de campo o craque brasileiro vive um de seus melhores, fora das quatro linhas o momento é conturbado. Além das investigações da Justiça espanhola a respeito dos valores de sua ida ao Barcelona, em 2013, Neymar tem desentendimentos constantes com Mbappé no PSG.

"Não pode durar (a relação entre Neymar e PSG). Eu sinto que ele nunca foi 100% aceito por seus torcedores. Mas é culpa dele. É por causa do comportamento dele", afirmou Zé Roberto. "Eu o vejo jogando na Copa do Mundo, terminando a temporada e depois saindo (do PSG)".

"Nesse tipo de vestiário (do PSG), o episódio do pênalti é inevitável". Zé Roberto se refere ao "penaltygate", no qual Neymar e Mbappé tiveram uma discussão, dentro de campo, sobre quem bateria a penalidade máxima. "São tantos egos que é normal as coisas esquentarem. É como se Neymar e Mbappé não se importassem com os objetivos coletivos, então isso enfraquece o equilíbrio do grupo, mas isso não reflete muito em seu desempenho por enquanto."

O contrato de Neymar com o PSG é válido até junho de 2025, mas Zé Roberto acredita que ele deixe a França ao final desta temporada 2022/23. "Neymar é um menino sensível. Ele precisa do apoio dos torcedores, da mídia, do grupo. Se ele não se sentir amado, ele irá para outro lugar." Para o ex-jogador, o lugar ideal para o craque seria o Real Madrid.