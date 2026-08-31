“É uma criança”: Neymar lamenta hostilidade contra torcedor mirim

O clássico que determinou a primeira vitória do Santos no ano em um clássico paulista também chamou a atenção por um fato lamentável: a hostilidade que um torcedor mirim sofreu nas arquibancadas por pedir, e ganhar, uma camisa do astro santista. Em meio à alegria pela vitória, Neymar lamentou o episódio.

"Isso nunca pode ser motivo de confusão...gostar de um jogador que não é do seu time do coração, faz parte!! É uma criança... Qual pai não faria a vontade de seu filho?", postou Neymar em seu story na conta do Instagram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Foto: Reprodução Instagram Foto: Reprodução Instagram

📰 LEIA MAIS: David Corrêa, jogador do Vasco, é alvo de operação contra tráfico de armas e drogas no RJ

No campo, após a partida, ele já havia sinalizado seu descontentamento com o que estava acontecendo. A família precisou entrar no gramado e sair escoltada para evitar que algum problema maior viesse a acontecer.

"Eu fico triste né. Óbvio. No cartaz mesmo ele diz que é muito corintiano, mas que é fã do jogador que eu sou. Por isso entreguei a camisa a ele", disse. "Quem fez isso está errado, obviamente. Não pode tratar uma criança assim, é só uma criança. Tem que ter o respeito. Mas o que eu posso fazer? Não posso fazer nada", completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

⚽ Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes

No clássico, o camisa 10 foi decisivo no lance que originou o gol da vitória de 1 a 0 sobre o Corinthians na Neo Química Arena. Em uma falta frontal ao gol de Hugo Souza, ele bateu falta com maestria. O goleiro corintiano ainda tocou na bola, que bateu na trave, e sobrou para Oliva estufar a rede.

Com o resultado, o Santos ocupa a agora a 14ª colocação e contabiliza 29 pontos, quatro a mais do que o Vasco, primeiro time na zona do rebaixamento. Já o Corinthians, com o tropeço em casa, continua estacionado nos 32 e aparece no 10º posto.