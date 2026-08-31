Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
CONFUSÃO

“É uma criança”: Neymar lamenta hostilidade contra torcedor mirim

Torcedor corintiano foi hostilizado nas arquibancadas após receber presente do astro santista no clássico

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

“É uma criança”: Neymar lamenta hostilidade contra torcedor mirim
Autor Situação aconteceu neste domingo (30) - Foto: Reprodução Instagram/ Raul Baretta - Santos FC

O clássico que determinou a primeira vitória do Santos no ano em um clássico paulista também chamou a atenção por um fato lamentável: a hostilidade que um torcedor mirim sofreu nas arquibancadas por pedir, e ganhar, uma camisa do astro santista. Em meio à alegria pela vitória, Neymar lamentou o episódio.

"Isso nunca pode ser motivo de confusão...gostar de um jogador que não é do seu time do coração, faz parte!! É uma criança... Qual pai não faria a vontade de seu filho?", postou Neymar em seu story na conta do Instagram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
“É uma criança”: Neymar lamenta hostilidade contra torcedor mirim
AutorFoto: Reprodução Instagram

📰 LEIA MAIS: David Corrêa, jogador do Vasco, é alvo de operação contra tráfico de armas e drogas no RJ

No campo, após a partida, ele já havia sinalizado seu descontentamento com o que estava acontecendo. A família precisou entrar no gramado e sair escoltada para evitar que algum problema maior viesse a acontecer.

"Eu fico triste né. Óbvio. No cartaz mesmo ele diz que é muito corintiano, mas que é fã do jogador que eu sou. Por isso entreguei a camisa a ele", disse. "Quem fez isso está errado, obviamente. Não pode tratar uma criança assim, é só uma criança. Tem que ter o respeito. Mas o que eu posso fazer? Não posso fazer nada", completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes

No clássico, o camisa 10 foi decisivo no lance que originou o gol da vitória de 1 a 0 sobre o Corinthians na Neo Química Arena. Em uma falta frontal ao gol de Hugo Souza, ele bateu falta com maestria. O goleiro corintiano ainda tocou na bola, que bateu na trave, e sobrou para Oliva estufar a rede.

Com o resultado, o Santos ocupa a agora a 14ª colocação e contabiliza 29 pontos, quatro a mais do que o Vasco, primeiro time na zona do rebaixamento. Já o Corinthians, com o tropeço em casa, continua estacionado nos 32 e aparece no 10º posto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
comportamento social Corinthians Futebol NEYMAR respeito entre torcedores Santos torcedor
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV