É chegada a hora do maior campeonato do país; aposte no Brasileirão

Emoção dentro das quatro linhas é algo que certamente não faltará

Em abril deste ano, a bola rola na principal competição do futebol do Brasil: o Brasileirão da Série A. São vinte equipes jogando rodada a rodada atrás do título, da classificação para competições sul-americanas e buscando a permanência na elite. Emoção dentro das quatro linhas é algo que certamente não faltará.

O Campeonato Brasileiro é uma ótima opção para quem está querendo dar os seus palpites nas casas de apostas esportivas. A bet365 tem ótimas cotações para o Brasileirão. Agora, ao longo deste texto, você fica por dentro dos principais detalhes que envolvem esta disputa. Fique de olho! Assim, a suas chances de acerto nas apostas aumentam.





Formato de disputa do Brasileirão

Assim como acontece nos principais campeonatos europeus, o Brasileirão também é disputado no esquema de pontos corridos. Os vinte times jogam todos contra todos, em 38 rodadas que são divididas em turno e returno.

Ganha quem tiver a maior pontuação. Os seis primeiros da tabela vão para a Libertadores, enquanto quem ficar do quem ficar da sétima a 12º posição vai para a Copa Sul Americana. Os quatro piores colocados da tabela descem para a Série B.

Os participantes da atual edição serão: América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, RB Bragantino, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fortaleza, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco.

A primeira rodada está marcada para o fim de semana do dia 16 de abril, enquanto o encerramento acontece em 3 de dezembro.

Primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2023

Flamengo x Coritiba

Botafogo x São Paulo

Palmeiras x Cuiabá

Corinthians x Cruzeiro

RB Bragantino x Bahia

Atlético Mineiro x Vasco da Gama

Grêmio x Santos

Athletico Paranaense x Goiás

Fortaleza x Internacional

América MG x Fluminense

Iniciar com a conquista dos três pontos é importante para dar tranquilidade para o restante da competição.

Favoritos ao título nacional

Flamengo

Nas principais casas de apostas, o Flamengo é apontado como o principal favorito ao título. Os rubro-negros foram campeões da Libertadores da América e da Copa do Brasil na temporada passada. Trata-se de uma boa opção de apostas.

O elenco segue com grandes jogadores como: Gabigol, Pedro, Arrascaeta, David Luiz, Vidal, entre outras. A duvida maior é o técnico Vítor Pereira, bastante criticado pelos torcedores. Pode ser que o português não tenha vida muito longo na temporada.

Palmeiras

O Verdão também tem uma boa cota para as apostas, afinal se trata do atual campeão do Brasileirão. Não poderia ser diferente, não é mesmo?

Os palmeirenses não têm mais os meias Gustavo Scarpa e Danilo, que foram para o Nottingham Forest, da Premier League, mas ainda se mantém com um elenco muito forte. A principal força desta equipe é o treinador português Abel Ferreira.

Atlético Mineiro

Campeão em 2021 e um vexame em 2022, o Gao vem para este Brasileirão com boas expectativas. Saiu o técnico Cuca e entrou o argentino Eduardo Coudet, que até o momento vem fazendo um bom trabalho.

Hulk, o principal jogador atleticano foi mantido no time. Quem chegou é o meia Paulinho, ex-Vasco da Gama. Os mineiros são boas opções de apostas.

Fluminense

Terceiro colocado do Brasileiro do ano passado, o Fluminense, de Fernando Diniz, tem gerado expectativa nos fãs de futebol. O Tricolor das Laranjeiras conta com o atacante Germán Cano, artilheiro do campeonato em 2022 com 26 gols, e o lateral Marcelo, ex-Real Madrid, que retornou ao cube.





