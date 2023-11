Dybala decide, Roma vence Udinese e se aproxima do G-4 no Campeonato Italiano

A Roma venceu a Udinese por 3 a 1 neste domingo pela 13ª rodada do Campeonato Italiano e ganhou duas posições na tabela. Jogando no Estádio Olímpico, os comandados de José Mourinho viram a Udinese dificultar a partida após empate no segundo tempo, mas a qualidade individual falou mais alto e o time da capital confirmou a vitória.

Com cinco vitórias nos últimos sete jogos, a Roma segue subindo na tabela e já acumula 21 pontos, agora na quinta posição da tabela. O time está a três pontos do Napoli, primeiro clube no G4. A Udinese acende o alerta porque está em 16º, com 11 pontos, apenas um a mais que o primeiro time na zona de rebaixamento.

A Roma abriu o placar aos 20 minutos em cobrança de falta. Dybala levantou a bola na área e Mancini chegou cabeceando para fazer 1 a 0. A Udinese teve bom momento na segunda parte do jogo e empatou também numa jogada aérea. Payero levantou para Thauvin chegar na segunda trave e cabecear para o gol.

As substituições surtiram efeito e a Roma melhorou na partida e chegou ao segundo gol, aos 34 minutos. Lukaku deu um passe de calcanhar para o argentino, que conseguiu dominar e saiu cara a cara com o goleiro. Com frieza, Dybala bateu rasteiro, tirando do goleiro e fez 2 a 1.

Lukaku ganhou dividida na entrada da área e iniciou o terceiro gol da Roma, aos 44 minutos. Bove ajeitou para El Shaarawy chegar batendo cruzado com a parte de dentro do pé para fazer 3 a 1 e decretar a vitória.

Mais cedo pela 13ª rodada neste domingo, o Sassuolo venceu o Empoli fora de casa por 4 a 3 em um jogo de muitos gols e decidido no fim. O brasileiro Matheus Henrique marcou um dos gols da vitória do Sassuolo, que saiu já nos acréscimos com gol de Berardi. O Sassuolo volta a vencer após seis rodadas e fica em 13º, com 15 pontos. O Empoli é 18º, com 10 pontos.

O Frosinone venceu o Genoa por 2 a 1 e subiu para 10º, com 18 pontos. Já o Genoa fica em 15º, com 14. Cagliari e Monza empataram por 1 a 1 neste domingo. Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Cagliari tem 10 pontos, já o Monza está em nono, com 18.