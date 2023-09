Duplantis comemora 7º recorde mundial no salto com vara e agradece 'rivais'

Acostumado a fazer história no salto com vara, o sueco Armand Duplantis voltou a quebrar o recorde mundial da prova, na noite de domingo. O atleta de 23 anos registrou a marca de 6,23 metros na etapa final da Diamond League, principal circuito de atletismo do mundo, em Eugene, nos Estados Unidos.

Foi a sétima vez que Duplantis quebrou o recorde da prova, a segunda em menos de um ano. A marca anterior havia sido registrada por ele mesmo em fevereiro, na França. Na ocasião, saltara 6,22m. Em julho do ano passado, ele registrada 6,21m, em outro recorde, que se tornou rotina para o sueco.

"Eu apenas olhei para cima e barra ainda estava lá", celebrou o sueco, ao confirmar o novo recorde. De quebra, faturou o Diamond Trophy, pelo resultado geral na temporada da Diamond League, pela terceira vez na carreira.

Após ver a confirmação do novo feito, o atual campeão olímpico foi abraçado pelos adversários da prova. "Não somos apenas concorrentes, somos realmente irmãos e nos divertimos muito juntos", comentou Duplantis. "Vê-los me abraçar assim depois de dar um salto, quebrando um recorde mundial, me deixa muito grato. Eu simplesmente me sinto muito grato."

A etapa final da Diamond League ainda contou com o recorde mundial do etíope Gudaf Tsegay nos 5.000 metros. Ele marcou 14min00s21. O corredor da Etiópia, de 26 anos, superou o recorde, de 14min05s20, que pertencia ao queniano Faith Kipyegon desde o início do ano.