Dupla do Real Madrid, Bellingham é o Golden Boy do ano e Golden Girl fica com Linda Caicedo

O Real Madrid investiu uma fortuna para ter Endrick quando o palmeirense completar 18 anos e não se cansa de investir em jovens talentos. A estratégia vem surtindo efeito no gramado e também nos prêmios individuais. Nesta sexta-feira foi anunciado os vencedores do Golden Boy e Golden Girl e o time merengue ficou emprimeiro nas duas categorias.

continua após publicidade

Recém-contratado do Borussia Dortmund e um dos melhores jogadores no futebol europeu na atualidade, o meia inglês Jude Bellingham, de 20 anos, foi aclamado como o melhor sub-21 da temporada. Ele já era apontado como a principal aposta para levar o prêmio.

Bellingham disputava com Jamal Musiala, do Bayern de Munique, e levou a melhor. Ele já havia sido eleito no Kopa Trophy, a Bola de Ouro da France Football para os atletas sub-21, depois de o Barcelona ter os escolhidos em 2022 (Gavi) e 2021 (Pedri).

continua após publicidade

Na categoria feminina, o prêmio foi para a atacante colombiana Linda Caicedo, de somente 18 anos, que foi contratada pelo Real Madrid nesta temporada e vem se destacando pelas jogadas em velocidade e a facilidade em driblar as oponentes.

O Barcelona levou o prêmio The Youngest Award, com Lamine Yamal sendo o mais jovem entre os três finalistas do Golden Boy. A sensação da equipe catalã tem somente 16 anos. E também o Golden Woman, com Aitana Bonmati.

BRASILEIRO NA LISTA

A premiação é somente para o futebol europeu, mas um brasileiro também acabou agraciado. O ex-volante de Corinthians e Arsenal, Edu Gaspar, foi eleito o melhor manager da Europa pelo serviço no clube inglês.