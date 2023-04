Dupla de reforços é apresentada no Guarani e projeta 'grande campanha' na Série B

(via Agência Estado)

Dois dos cinco reforços do Guarani para a Série B do Campeonato Brasileiro foram apresentados. Felizes com o acerto, o meia e volante Matheus Bueno e o atacante João Victor elogiaram o elenco e esperam uma grande campanha do clube paulista.

"Estou muito feliz e já estou me sentindo em casa no Guarani. Estou treinando com intensidade e preparado para quando surgir uma oportunidade. O elenco tem excelentes jogadores e a disputa sadia pela posição é boa para o clube também", disse João Victor, atacante de 24 anos que estava na Portuguesa.

Já Matheus Bueno, de 24 anos, pode atuar tanto de meia ofensivo quanto de volante. Apesar disso, o ex-jogador do Coritiba e do Gil Vicente, de Portugal, revelou sua preferência. "No meu antigo clube não vinha tendo tanto espaço e vim para o Guarani por isso. Vou trabalhar forte com o grupo para ter essas oportunidades. Temos tudo para fazer uma grande campanha na Série B. Sobre a posição, eu atuei como meia na base, mas passei a jogar mais recuado quando subi para o profissional. No Gil Vicente também estava avançado, mas prefiro ser volante", revelou.

O pacote de reforços anunciado pelo Guarani também conta com o goleiro Pegorari, o volante Lucas Araújo e o atacante Lucas Silva. A Série B está prevista para começar em 15 de abril e o Guarani estreia diante do Avaí, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).