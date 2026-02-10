Duelo entre Hornets e Pistons tem briga generalizada na NBA; Gui Santos dá vitória aos Warriors

Uma briga generalizada entre o Charlotte Hornets e Detroit Pistons no terceiro quarto do jogo disputado nesta segunda-feira à noite, resultou na expulsão de quatro jogadores em partida realizada no Spectrum Center, em confronto válido pela temporada regular da NBA.

O conflito protagonizou cenas de selvageria na quadra. Moussa Diabate e Miles Bridges, do Charlotte, foram expulsos, assim como Jalen Duren e Isaiah Stewart, do Detroit. O técnico dos Hornets, Charles Lee, foi excluído no quarto período após precisar ser contido para não partir para cima de um árbitro enquanto discutia uma marcação.

A confusão teve início com Duren e Diabate trocando xingamentos. O estopim para acirrar de vez os ânimos foi um tapa de Duren na cara de seu desafeto. Atletas dos Hornets foram para cima do agressor, que foi prontamente protegido pelos seus companheiros dos Pistons.

Mas a briga não parou por aí. Stewart saiu do banco para confrontar Bridges, que respondeu com um soco desencadeando novo tumulto. Em resposta à agressão, Stewart imobilizou Bridges com uma chave de braço e desferiu vários golpes com a mão esquerda em sua cabeça. O conflito só terminou quando os seguranças controlaram a situação.

No jogo, que acabou ficando em segundo plano, os Pistons venceram o confronto pelo placar de 110 a 104. A derrota encerrou a tentativa dos Hornets de igualar o recorde da franquia de 10 vitórias consecutivas na temporada regular da NBA.

GUI SANTOS DÁ VITÓRIA AO GOLDEN STATE WARRIORS

Com uma cesta decisiva de Gui Santos a 19 segundos do fim, o Golden State Warriors conseguiu uma importante vitória na noite desta segunda-feira, no Chase Center, ao derrotar o Memphis Grizzlies por 114 a 113 des partida válida pela temporada regular da NBA.

Este foi o quarto jogo consecutivo em que o ala-pivô brasileiro foi titular da equipe. Vivendo seu melhor momento, ele foi o segundo maior pontuador da equipe (16 pontos) e ainda foi eficiente no garrafão ao pegar oito rebotes.

Além de fazer a cesta decisiva, Gui Santos ainda ganhou duas bolas defensivas no fim da partida ajudando a sua equipe a conquistar a 29ª vitória na competição em 54 partidas deixando a quadra como um dos destaque do confronto.

Confira as partidas da noite desta segunda-feira na NBA

Charlotte Hornets 104 x 110 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 123 x 115 Chicago Bulls

Miami Heat 111 x 115 Utah Jazz

Orlando Magic 118 x 99 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 138 x 116 Atlanta Hawks

New Orleans Pelicans 120 x 94 Sacramento Kings

Denver Nuggets 117 x 119 Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors 114 x 113 Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers 110 x 119 Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers 135 x 118 Philadelphia 76ers

Acompanhe os jogos da rodada desta terça-feira

New York Knicks x Indiana Pacers

Houston Rockets x Los Angeles Clippers

Phoenix Suns x Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs