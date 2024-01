Dudu supera trauma da lesão no joelho e centra foco em recuperação: 'Cabeça boa'

A cirurgia no joelho direito no começo de setembro e os quatro meses de tratamento para cuidar da recuperação no local, foram um duro teste para o atacante Dudu. Resignado, ele vem cumprindo a rotina de fisioterapia e musculação para voltar aos gramados. Nesta terça-feira, o camisa sete esteve no clube para dar seguimento a sua rotina e falou sobre esse momento de superação.

continua após publicidade

"Teve esse período de me questionar porque isso aconteceu comigo. Nunca tinha me machucado tão gravemente. Mas agora estou bem mais tranquilo. Cabeça boa e fazendo fisioterapia para tratar da recuperação muscular", disse o jogador em entrevista ao site do Palmeiras.

Com muito trabalho e determinação, o jogador vem transformando esses meses de incerteza em esperança de voltar logo aos gramados. "Está evoluindo bem, até melhor do que o esperado. Quero voltar com o músculo seguro e a parte física em dia para poder dar sequência na temporada", disse o atacante palmeirense.

continua após publicidade

Para alcançar esse estágio de recuperação, Dudu precisou de muita dedicação. O mês de dezembro, que tradicionalmente é o de férias para os atletas, foi de bastante atividade.

"Perdi um mês de férias. Estive praticamente todo o mês de dezembro na Academia de futebol com os fisioterapeutas. Tenho de agradecer a eles pela força. Os médicos também estão muito empenhado na minha recuperação. Só tenho a agradecer", comentou o jogador.

Nesta terça, o Palmeiras deu sequência a sua programação de pré-temporada. O grupo realizou um circuito físico com tiros de corridas leves e moderadas e depois fizeram um trabalho com bola. A parte tática também foi aprimorada pela comissão técnica. Por fim, houve ainda um trabalho de ataque contra defesa e treinamento de finalizações.