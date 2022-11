Dudu erguerá taça em seu 400º jogo pelo Palmeiras: 'Espero completar 800'

Ricardo Magatti (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Símbolo de uma geração vitoriosa do Palmeiras e dono de uma série de recordes, Dudu completa 400 jogos pelo clube que escolheu defender em janeiro de 2015 após rejeitar Corinthians e São Paulo. O Allianz Parque será palco da festa do camisa 7 e também da comemoração do título, uma vez que a taça será entregue depois do duelo com o América-MG, nesta quarta-feira.

continua após publicidade .

O "Baixola", apelidado carinhosamente assim pelos colegas, fecha uma temporada bem-sucedida, com três taças, que, somadas as que ele já tinha, deixa sua galeria com nove troféus. Nesta quarta, vai levantar o seu terceiro troféu do Brasileirão - também ganhou o torneio em 2016 e 2018 - e, de quebra, alcançar mais uma marca de expressão.

"Deus é tão bom com a gente que coloca para completar 400 jogos no dia da entrega da taça de um campeonato como o Brasileiro", disse o camisa 7, que festejou muito o hendecacampeonato antes e depois da goleada sobre o Fortaleza, duelo em que marcou um gol de cobertura e deu duas assistências. Antes dele, o último jogador a completar 400 jogos pelo Palmeiras havia sido o goleiro Marcos, em 2008.

continua após publicidade .

"Um campeonato muito importante, muito difícil que conseguimos conquistar este ano. É curtir este momento, comemorar porque a gente sabe que é muito difícil ganhar e ano que vem a cobrança será ainda maior para esse grupo conquistar títulos."

Jogador do elenco com mais jogos (399), vitórias (233), gols (85) e assistências (95), Dudu também é o artilheiro do clube no século, além de ser o mais vitorioso e o atleta com mais jogos. No geral, integra o Top 20 de atletas com mais jogos e gols na história do Palmeiras e a lista dos cinco atacantes palmeirenses com mais duelos e triunfos.

Dudu tem 64 partidas e dez gols na atual temporada, em todos os nove títulos que ganhou, atuou com protagonismo, sobretudo o primeiro deles, o da Copa do Brasil (2015), e os três Brasileiros (2016, 2018 e 2022). Também ganhou duas vezes o Paulistão (2020 e 2022), duas vezes a Copa Libertadores (2020 e 2021) e uma Recopa Sul-Americana (2022).

continua após publicidade .

"É muito significativo para um jogador completar 400 jogos em um clube tão grande como o Palmeiras", disse. Fico muito feliz e muito honrado com isso, agradeço sempre a Deus por me dar saúde e aos torcedores que sempre me apoiam, que têm um carinho muito grande por mim."

Depois de subir mais um degrau na escala de idolatria no Palmeiras, a ideia do atacante é se aposentar no clube. Por enquanto, são sete temporadas, com uma pausa, entre julho de 2020 e julho de 2021. A saída para o Catar teve a ver com problemas familiares, que hoje já não existem mais. "Espero completar 500, 600, 700 jogos com a camisa do Palmeiras", projetou.

A identificação de idolatria com os torcedores ele construiu sobretudo com gols e atuações de brilho no Brasileirão, torneio em que se tornou soberano, já que é o palmeirense com mais triunfos (118), o segundo maior artilheiro (50 gols) e o terceiro que mais atuou (211).