Dudu e Menino treinam e Luan projeta próximo compromisso do Palmeiras na Libertadores

Com o atacante Dudu e o volante Gabriel Menino, o Palmeiras treinou nesta segunda-feira de olho no Deportivo Pereira-COL, em partida marcada para esta quarta-feira, às 21h30, em Pereira, na Colômbia. Ambos foram preservados na vitória sobre o Cuiabá por 2 a 0, mas participaram normalmente das atividades com o restante do elenco.

Quem também retorna ao time é o zagueiro Gustavo Gómez, suspenso da partida com o Cuiabá. O paraguaio retoma sua posição entre os titulares ao lado de Murilo. Com isso, Luan, um dos destaques do último sábado, fica como opção no banco de reservas. Ele, inclusive, fez uma projeção do que se pode esperar diante do Deportivo Pereira.

"Estamos falando de quartas de final da Libertadores e ninguém chega ali por acaso. Se eles estão ali é porque eles têm qualidade e fizeram por onde, construíram uma trajetória. Encaramos esse jogo com muito respeito. Vamos para a Colômbia tentar sacar um bom resultado e na próxima semana temos o jogo na nossa casa. Acredito que haverá uma atmosfera linda de Libertadores e vamos para lá para fazer o nosso melhor", afirmou Luan.

Abel Ferreira contará também com o lateral Vanderlan, outro que estava suspenso contra o Cuiabá. Por outro lado, não terá o meia Luiz Guilherme, que sofreu um estiramento na coxa.

Este será o primeiro confronto entre Palmeiras e Deportivo Pereira na história, mas o clube já atuou em Pereira (COL) anteriormente. Em 12 de junho de 1994, foi a estádio Hernán Ramirez Villegas enfrentar a seleção colombiana, que se preparava para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, e sofreu revés por 3 a 0 curiosamente, dois gols foram marcados por Freddy Rincón, que estava se transferindo do Palmeiras para o Napoli-ITA.

A provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Dudu, Artur e Rony.

Vice-líder do Brasileirão, o Palmeiras é o único brasileiro ainda vivo na Libertadores que pode se tornar tetracampeão do torneio. Caso passe pelo Deportivo Pereira, terá Boca Juniors-ARG ou Racing-ARG pela frente.