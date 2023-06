Dudu destaca marca pessoal, mas quer comemorar mais títulos com o Palmeiras

Após a vitória sobre o Coritiba, por 3 a 1, Dudu completou 100 assistências com a camisa do Palmeiras. O atacante comemorou a marca, mas revelou que o principal objetivo é comemorar títulos no final do ano. Na atual temporada, o clube alviverde já venceu o Paulistão e a Supercopa do Brasil.

continua após publicidade

"Poucos jogadores no Brasil conseguiram atingir 100 assistências, então fico muito feliz. Ainda me cobro para fazer mais gols, mas sabemos que tudo tem seu momento certo. Assistência é importante, estou ajudando o time seja com gols ou assistências. Feliz em bater essa marca, agora vamos em busca dos cem gols também. O mais importante é que o time está jogando bem, vencendo, estamos bem nas competições. Esperamos que no final do ano possamos estar comemorando títulos", afirmou Dudu.

Dudu fez uma análise do próximo compromisso do Palmeiras na temporada. O time alviverde enfrenta o São Paulo no domingo, às 16h, no Morumbi, pela décima rodada do Brasileirão.

continua após publicidade

"Difícil jogar contra o São Paulo no Morumbi, tenho certeza de que a torcida deles vai apoiar bastante o time deles. Temos o nosso desejo, nosso foco dentro do campeonato, que é conquistar sempre os três pontos. Estamos em uma batida boa no Brasileiro, precisamos somar pontos e continuar na briga pelas primeiras colocações. Tenho certeza de que domingo poderemos fazer um grande jogo e, se Deus quiser, conseguir a vitória. O time deles também vem bem, trocou de treinador recentemente, se ajustou. Esperamos fazer um bom jogo domingo", disse.

O Palmeiras fez uma atividade leve nesta sexta-feira com os jogadores mais desgastados. Os demais atletas fizeram enfrentamentos em campo reduzido de oito contra oito e exercícios específicos para os sistemas ofensivo e defensivo em lados opostos do gramado sob orientação da comissão técnica.

Única invicto do Brasileirão, o Palmeiras aparece na vice-liderança, com 19 pontos, dois a menos do que o líder Botafogo.