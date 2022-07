Duda e Ana Patrícia são campeãs do vôlei de praia em final brasileira na Suíça

(via Agência Estado)

A etapa de Gstaad do Circuito Mundial de Vôlei de Praia teve uma final brasileira na disputa feminina e terminou com título das atuais campeãs do mundo Duda e Ana Patrícia, neste domingo. A medalha de ouro veio após vitória por 2 sets a 1 diante das compatriotas Bárbara Seixas e Carol Solberg, com parciais de 21/19, 20/22 e 15/10.

O primeiro set foi muito equilibrado. Duda e Ana Patrícia chegaram a abrir cinco pontos em relação às rivais e conseguiram administrar a vantagem até que Ana Patrícia bloqueou Carol Solberg para largar na frente.

No segundo set, Bárbara Seixas e Carol Solberg voltaram em ritmo alucinante, abriram cinco pontos de vantagem, mas viram Duda salvar dois set points. A partida chegou a estar empatada por 20 a 20, até que a própria Duda jogou para fora o último ponto do set.

O tie-break estava equilibrado, até que Ana Patrícia e Duda conseguiram virar boas bolas que as deixaram em vantagem por 11 a 7. Bárbara e Carol tentaram reagir, mas foram obrigadas a forçar, ocasionando erros que custaram a vitória.

"Esse momento é muito especial para a gente, estou muito animada por ganharmos mais um ouro! O momento é ótimo, mas temos que trabalhar ainda mais. Muito obrigada a todos, especialmente para a Pati", disse Duda.

Duda e Ana Patrícia estão vivendo um mês mágico. No último dia 19, elas foram campeãs da Copa do Mundo de Roma e apareceram como a grande esperança do vôlei de praia brasileiro para o atual ciclo olímpico.