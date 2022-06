Duda e Ana Patrícia avançam e encaram campeãs mundiais, algozes de brasileiras

(via Agência Estado)

Ana Patrícia e Duda venceram o duelo verde e amarelo contra Bárbara Seixas e Carol Solberg e são as únicas representantes do País ainda na disputa por medalhas no Mundial de Vôlei de Praia da Itália, disputado no Foro Itálico de Roma. Agora elas terão pela frente as campeãs mundiais Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes, que eliminaram mais uma dupla brasileira, desta vez Talita e Rebecca, pelas quartas de final.

O duelo brasileiro terminou com somente dois sets. Ana Patrícia e Duda fizeram 21/16 e 21/17 sobre Bárbara Seixas e Carol Solberg e ficaram na torcida por Talita e Rebecca. Mas não teve jeito, pois as campeãs mundiais voltaram a aprontar para uma dupla brasileira.

As canadenses Pavan e Paredes já haviam deixado Taiana e Hegê pelo caminho e desta vez eliminaram Talita e Rebecca em um jogaço de três sets definido com muita emoção. Depois de fazerem 21/16, as brasileiras permitiram a virada com 21/11 e 18/16.

SEMIFINAL GARANTIDA

Se apenas uma dupla representará o Brasil nas quartas do feminino, no lado masculino o País já sabe que terá ao menos um representante na semifinal, já que teremos um duelo verde e amarelo nas quartas com André e George enfrentando Bruno Schmidt e Saymon. As duas duplas se garantiram com boas vitórias nesta quinta-feira.

André e George ganharam seu segundo duelo eliminatório em Roma contra rivais australianos. Fizeram um duplo 21/15 sobre Nicolaidis e Carracher, enquanto Bruno Schmidt e Saymon passaram pelos medalhistas olímpicos Cherif e Ahmed, do Catar, com um duplo 21/19.

Alison e Guto também se garantiram nas quartas com vitória em sets diretos. Os brasileiros passaram pelos primos chilenos Marco e Esteban Grimalt com 24/22 e 21/17. Eles enfrentam nesta sexta os noruegueses Anders Mol e Christian Sørum. Já Renato e Vitor Felipe eliminaram os italianos Nicolai e Cottafava e vão enfrentar os estonianos Nõlvak e Tiisaar.