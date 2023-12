Duas vezes melhor jogadora de futebol do mundo, Alexia Putellas é operada do joelho esquerdo

A espanhola Alexia Putellas, de 29 anos, foi submetida, nesta quarta-feira, a uma artroscopia no joelho esquerdo. Eleita duas vezes (2021 e 2022) a melhor jogadora de futebol do mundo, a atleta do Barcelona sofria com dores, que a impediram de atuar desde 14 de novembro.

A operação foi realizada no Hospital de Barcelona, com a responsabilidade do médico Joan Carles Monllau, sob supervisão da equipe médica do Barcelona. Não há uma previsão para retorno da jogadora.

Putellas sofreu uma falta violenta na partida do Barcelona contra o Benfica pela fase de Grupo da Liga dos Campeões há 43 dias e teve de ser substituída no intervalo da partida, na qual já havia feito dois gols.

Desde então, a jogadora treinou separada do elenco do Barcelona, sob orientação dos médicos e fisioterapeutas do clube.

Em julho de 2022, Putellas teve ruptura do ligamento cruzado anterior do mesmo joelho, passou por cirurgia e não pôde defender a equipe do Barcelona no restante da temporada e a seleção espanhola na Eurocopa da Inglaterra. Neste ano, a jogadora atuou em oito partidas, sete pelo Campeonato Espanhol, e marcou oito gols.