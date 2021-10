Du Queiroz renova com Corinthians e ganha motivação para clássico com o São Paulo

Da Redação

O técnico Sylvinho não se cansa de elogiar a versatilidade de Eduardo Santos Queiroz, ou simplesmente Du Queiroz. O menino prodígio das categorias de base vem impressionando a todos no clube pela facilidade em atuar como volante, meia ou lateral-direito e tem tudo para ser o substituto de Fagner no clássico da próxima segunda-feira, diante do São Paulo, no Morumbi. O jovem de 21 anos ganhou uma motivação extra para o Majestoso: o clube renovou seu contrato até 31 de dezembro de 2024 nesta quinta-feira.

Depois de perder algumas crias da base por falta de valorização, a atual diretoria não quis saber de repetir erros do passado e ampliou o acordo com Du Queiroz, que ganhou um aumento salarial, repetindo o que já havia feito com outras revelações que surgiram na temporada.

"Estou feliz demais, são quase 10 anos no clube. É a realização de um sonho para mim e para a minha família. Agora, quero buscar títulos e fazer sempre o melhor para essa torcida maravilhosa", afirmou o jogador após assinar o novo vínculo com o clube.

Nascido em São Paulo, Du Queiroz chegou à base corintiana com somente 13 anos e sempre se destacou. Polivalente, já foi campeão em sua primeira competição, o Paulistão Sub-13. Ainda conquistou a Copa do Brasil sub-17, anos mais tarde.

Em 2019, como volante, integrou o grupo corintiano na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Apontado como exímio passador e amante dos lançamentos longos e das inversões de jogadas, virou meia sob o comando de Danilo um ano mais tarde. Estava no sub-23 quando chamou a atenção de Sylvinho num coletivo contra os reservas do time profissional.

Foi imediatamente promovido e não mais deixou de ser relacionado para os jogos. A estreia foi substituindo Fagner nos minutos finais contra o Athletico-PR, após o titular sentir uma lesão muscular. Jogou como titular contra o Grêmio e também entrou no decorrer do Dérbi contra o Palmeiras. São quatro aparições, com três vitórias e um empate.

Du Queiroz está invicto e, pelas palavras de Sylvinho, em vantagem na briga com João Pedro para novamente substituir Fagner, suspenso. O treinador parece convicto que o jovem está pronto para atuar no Morumbi, contra o São Paulo.

"Improvisar o Du Queiroz, não. Ele tem base (para atuar na lateral), já jogou dois jogos muito bem, jogos difíceis, contra Athletico-PR e Grêmio, sabemos que a base dele foi feita ali e que pode também atuar no meio-campo. Já tivemos um mundo de atletas que foram assim", afirmou Sylvinho, sem medo de sua provável escolha. "O João Pedro vem de um período inativo importante para um atleta de futebol e estamos construindo uma história com bastante calma", seguiu, mostrando insegurança em colocar o reforço para estrear antes da hora.