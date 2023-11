Draymond Green leva gancho de 5 jogos na NBA após dar 'gravata' em rival dos Timberwolves

A NBA anunciou nesta quinta-feira uma suspensão de cinco jogos para Draymond Green, do Golden State Warriors. O ala sofreu a punição por ter dado uma "gravata" no pivô francês Rudy Gobert durante partida do time de São Francisco contra o Minnesota Timberwolves na noite de terça-feira.

Em comunicado, a NBA alegou que Green foi punido por colocar o braço ao redor do pescoço de Gobert "de uma forma antidesportiva e perigosa". O jogador dos Warriors também foi multado em US$ 769.704,00, equivalente a R$ 3,7 milhões. Além de Green, Jaden McDaniels, Klay Thompson e o próprio Gobert foram multados pelo envolvimento na mesma confusão. Eles terão que desembolsar US$ 25 mil, cerca de R$ 121,5 mil.

A confusão aconteceu nos primeiros minutos da partida, quando Thompson, dos Warriors, e McDaniels, dos Wolves, se desentenderam em quadra. Green interveio, como se quisesse evitar uma briga, mas encaixou uma "gravata" no pescoço de Gobert, o que ampliou a confusão.

No mesmo comunicado, a NBA justificou a punição maior aplicada a Green. "A duração da suspensão é baseada no histórico de atos antidesportivos de Green. As sanções foram impostas por Joe Dumars, atual vice-presidente executivo e chefe de operações de basquete da NBA, mas que já foi o mentor de longa data do próprio Green.

Na partida de terça, Thompson e McDaniels receberam uma falta técnica e foram excluídos de quadra, enquanto Green recebeu uma falta flagrante por agarrar Gobert. Essa categoria de falta gera expulsão automática, que foi a segunda de Green nos últimos três jogos dos Warriors.

Green não comentou a expulsão na terça e nem a punição anunciada nesta quinta. Já Gobert reclamou da multa recebida. "Cada situação é diferente, mas para mim isso foi mais do que apenas uma reação. Isso foi um ataque pessoal. Fui multado por estar tentando afastar os jogadores. E mantive as mãos levantadas enquanto estava sendo agredido. Isso é vergonhoso. Vergonhoso. Vou recorrer dessa multa."