Draymond Green é expulso após gravata em rival e Warriors perdem na NBA Cup

A terceira rodada da NBA Cup, na noite desta terça-feira, foi marcada por mais uma confusão protagonizada por Draymond Green, do Golden State Warriors. O ala deu uma gravata no pivô francês Rudy Gobert na derrota da sua equipe para o Minnesota Timberwolves por 104 a 101, em São Francisco, nos Estados Unidos. Green foi expulso de quadra. A confusão aconteceu nos primeiros minutos da partida, quando Klay Thompson, dos Warriors, e Jaden McDaniels, dos Wolves, se desentenderam em quadra. Green interveio, como se quisesse evitar uma briga, mas encaixou uma gravata no pescoço de Gobert, o que ampliou a confusão. "Não tenho muito a dizer. Isso foi apenas um comportamento de palhaço", disse Gobert, após o jogo. Green e Thompson não se manifestaram ao fim da partida. O primeiro tem longo histórico de confusões na NBA. No ano passado, acertou um soco no rosto de Jordan Poole, seu companheiro de time, durante treino na pré-temporada. A expulsão de Green, aliada ao desfalque de Stephen Curry, complicaram a situação dos anfitriões, que fizeram uma partida abaixo do esperado. O time da casa foi dominado por Karl-Anthony Towns. O cestinha do jogo, com 33 pontos, também anotou um "double-double", com 11 rebotes. Anthony Edwards marcou 20 pontos para os visitantes. Pelos Warriors, o destaque foi Brandin Podziemski, que deixou o banco de reservas para anotar 23 pontos. Entre os titulares, o maior pontuador foi Dario Saric, com 21. Foi a primeira derrota da equipe de São Francisco na NBA Cup - na estreia, saíra de quadra vitorioso. O time é o terceiro colocado do Grupo C do Oeste. Na NBA Cup, as 30 equipes da competição estão divididas em seis grupos de cinco times, sendo três chaves para cada conferência. Denver Nuggets e Los Angeles Lakers venceram pela segunda vez na competição e lideram seus grupos, com aproveitamento de 100% até agora. Em casa, os atuais campeões da NBA derrotaram o Los Angeles Clippers por 111 a 108. O MVP Nikola Jokic esteve perto de mais um "triple-double", com seus 32 pontos, 16 rebotes e nove assistências. Do outro lado, o experiente Paul George foi o cestinha, com 35 pontos. Em Los Angeles, os Lakers faturaram grande vitória sobre o Memphis Grizzlies, com um dos placares mais tranquilos da rodada: 134 a 107. D'Angelo Russell ofuscou LeBron James e marcou 24 pontos. Já o astro passou perto de um "double-double", com seus 16 pontos e nove rebotes. Rui Hachimura, por sua vez, deixou o banco de reservas para contribuir com 23 pontos. Pelos Grizzlies, o também reserva Santi Aldama se destacou com 24 pontos.

Detroit Pistons 120 x 126 Atlanta Hawks Charlotte Hornets 105 x 111 Miami Heat Philadelphia 76ers 126 x 132 Indiana Pacers Brooklyn Nets 124 x 104 Orlando Magic Oklahoma City Thunder 123 x 87 San Antonio Spurs New Orleans Pelicans 131 x 110 Dallas Mavericks Utah Jazz 115 x 99 Portland Trail Blazers Golden State Warriors 101 x 104 Minnesota Timberwolves Denver Nuggets 111 x 108 Los Angeles Clippers Los Angeles Lakers 134 x 107 Memphis Grizzlies

Washington Wizards x Dallas Mavericks Philadelphia 76ers x Boston Celtics Toronto Raptors x Milwaukee Bucks Atlanta Hawks x New York Knicks Chicago Bulls x Orlando Magic Phoenix Suns x Minnesota Timberwolves Portland Trail Blazers x Cleveland Cavaliers Los Angeles Lakers x Sacramento Kings