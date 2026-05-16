TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Douglas Santos disse 'não' à Rússia por sonho de defender o Brasil: 'Nunca deixei de acreditar'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 16.05.2026, 20:22:00 Editado em 16.05.2026, 20:28:48
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Campeão olímpico em 2016 e revelação da posição na época, o lateral-esquerdo Douglas Santos jamais deixou de sonhar em atuar na seleção brasileira principal após aquela conquista. Mas acabou esquecido. Foram mais de nove anos de espera, na qual ele teve a oportunidade de defender a Rússia, onde se destaca até hoje pelo Zenit. Mesmo naturalizado e cotado para jogar pela esquadra europeia, ele optou por aguardar a oportunidade e agora celebra a volta por cima.

Presença quase certa na lista dos 26 convocados a ser anunciada por Carlo Ancelotti na segunda-feira, a revelação do Náutico que começou a brilhar pelo Atlético-MG deu entrevista à Fifa e garantiu que jamais desistiu de vestir novamente as cores verde e amarelo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Claro que em alguns momentos a gente pensa que não vai mais ser chamado. Mas eu nunca deixei de trabalhar e acreditar. Continuei fazendo meu trabalho nos clubes, buscando evoluir e manter a regularidade. Então, quando a oportunidade voltou a aparecer, estava preparado para aproveitar", destacou.

Aos 32 anos e ainda no Zenit, Douglas Santos mostra respeito à Rússia, mas explica sua decisão. "Eu sempre tive muito respeito pela Rússia, pelo país onde construí uma parte importante da minha carreira. Mas vestir a camisa da seleção brasileira sempre foi um sonho. Então minha prioridade sempre foi o Brasil", frisou. "Quando você nasce no Brasil, cresce vendendo a Copa do Mundo e sonhando com a seleção, isso pesa muito no coração", disse.

A primeira convocação veio em 2025, quando Ancelotti anunciou os nomes para duelos com Chile e Bolívia pelas Eliminatórias. Desde então, o italiano vem contando com o jogador em frequência - perdeu amistosos em março por lesão - e elogiando o lateral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Douglas Santos lembra das primeira recomendações neste retorno à seleção após quase uma década. "Eles pediram para eu ser o mesmo jogador que vinha sendo no clube: competitivo, equilibrado defensivamente e participando agressivamente quando necessário. O professor Ancelotti passa muita confiança para o jogador. Ele conversa bastante, explica o que espera taticamente, mas também dá liberdade para você jogar com personalidade", explicou.

Acompanhando a seleção desde 2002, quando vibrou com os dois gols de Ronaldo na final contra a Alemanha, Douglas Santos se mostra antenado aos rivais de 2026, Marrocos, Haiti e Escócia, e confiante. "A torcida brasileira sempre tem motivo para acreditar. A seleção tem talento, experiência e jogadores acostumados a grandes jogos. O objetivo é chegar o mais longe possível e lutar pelo hexa até o último minuto", disse.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BRASIL Copa do Mundo Douglas Santos Futebol
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV