Dorival vive pior passagem pelo São Paulo e tem aproveitamento inferior ao de Roger e Crespo

Dorival Júnior retornou ao São Paulo em 15 de maio deste ano para sua terceira passagem pelo clube. Pouco mais de quatro meses depois, o técnico chegou ao seu pior aproveitamento à frente da equipe, com quatro vitórias, seis empates, seis derrotas e um rendimento de 37,5%. Com esses números, o desempenho do treinador também é inferior ao registrado por seus antecessores no clube em 2026, Roger Machado e Hernán Crespo.

Em sua primeira passagem pelo clube, em 2017, Dorival teve um aproveitamento significativamente maior, com 17 vitórias, 12 derrotas e 11 empates. Na ocasião, o treinador assumiu o comando do São Paulo de forma emergencial e com o objetivo de tirar o time da zona de rebaixamento, o que foi atingido já que a equipe finalizou o campeonato na 13ª colocação. O técnico saiu do clube no começo do ano seguinte.

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Cinco anos depois, Dorival retornou para o São Paulo e teve sua passagem mais marcante, quando tirou o clube da fila histórica da Copa do Brasil ao conquistar o título do torneio. Mesmo com um desempenho abaixo no Brasileirão, terminando na 11ª posição, o treinador continuou no time, saindo apenas no começo de 2024 para assumir a seleção brasileira.

Na terceira passagem, Dorival encontrou um cenário de problemas dentro e fora de campo. O treinador chegou ao clube em maio, depois da saída de Roger Machado, com a missão de reorganizar uma equipe que já vinha enfrentando dificuldades na temporada. Na Sul-Americana, conseguiu avançar até as quartas de final, mas acabou eliminado pelo Boca Juniors após o empate por 1 a 1 no MorumBis. O São Paulo também atravessa uma crise política e administrativa, que se soma às dificuldades enfrentadas pela equipe dentro de campo.

No Campeonato Brasileiro, porém, a situação foi mais complicada. O São Paulo passou um longo período sem vencer sob o comando de Dorival e chegou a ficar apenas três pontos acima da zona de rebaixamento. Agora, após a eliminação continental, o time tem somente o Brasileirão pela frente até o fim da temporada e ocupa a 11ª posição, com 33 pontos, cinco à frente do Vasco, primeiro clube dentro do Z-4.

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DORIVAL FICA ATRÁS DE ROGER E CRESPO EM APROVEITAMENTO

A marca alcançada contra o Boca também colocou a terceira passagem de Dorival abaixo dos trabalhos de Roger Machado e Hernán Crespo no São Paulo em 2026. Com 37,5% de aproveitamento em 16 partidas. Roger, que também comandou a equipe em 16 jogos, terminou sua passagem com sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas, enquanto Crespo somou oito vitórias, dois empates e quatro derrotas em 14 partidas.

Crespo, aliás, deixou o clube no início de março depois de um período marcado por declarações que geraram incômodo interno. Entre elas, estava a previsão de que o São Paulo deveria mirar os 45 pontos no Brasileirão para evitar uma briga contra o rebaixamento. O argentino chegou a admitir que errou na forma de comunicar a meta, mas a declaração passou a fazer parte do contexto de sua saída.

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Roger Machado assumiu o São Paulo na sequência, mas também não conseguiu permanecer por muito tempo no cargo. O treinador deixou o clube em maio, após a eliminação para o Juventude nas quinta rodada da Copa do Brasil.

Agora fora da Sul-Americana e da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro passou a ser o único compromisso restante na temporada do São Paulo. A equipe tem 33 pontos e precisa administrar a vantagem sobre a zona de rebaixamento nas últimas rodadas.