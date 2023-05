Dorival vê Pato como bom reforço, mas pede foco: 'Se estiver concentrado, vai ser importante'

Em meio ao clima de euforia pelo bom momento que vive no São Paulo desde a sua chegada e animado após a vitória sobre o Goiás, o técnico Dorival Júnior falou sobre a chegada de Alexandre Pato, que chega para reforçar a equipe a partir de agora. Num tom bastante cauteloso, ele aprovou o nome mas, indiretamente, pediu comprometimento ao atacante.

"É um jogador diferenciado e se realmente estiver recuperado e concentrado, focado no São Paulo, será importante pela capacidade que possui, as qualidades que tem e a identificação. Foram passagens importantes que ele teve aqui no clube", afirmou o treinador.

Pato foi anunciado pela diretoria nesta semana e inicia a sua terceira passagem pelo clube. Ele assinou contrato até o final deste ano com possibilidade de renovação para a próxima temporada. O vínculo atual traz ainda cláusulas relacionadas à produtividade.

Sem clube desde o ano passado, o atleta de 33 anos já vinha utilizando as instalações do CT da Barra Funda para se recuperar de uma lesão no joelho desde fevereiro. A partir desta segunda-feira, ele inicia os treinos com o elenco.

Dorival não quis adiantar uma previsão sobre uma possível estreia do reforço e pediu paciência à torcida. "Ele está iniciando agora e vai fazer o primeiro treino depois de meses e meses buscando uma recuperação física. Não contem com o Alexandre tão já", afirmou o treinador são-paulino.

Na terceira colocação do Brasileiro após o triunfo com o Goiás, o São Paulo muda a chave no meio de semana e centra o foco na Copa do Brasil. Na quinta-feira, a equipe faz a partida de volta das oitavas de final com o Sport, no Morumbi. Na ida, a equipe são-paulina obteve um vitória de 2 a 0 sobre os pernambucanos na Ilha do Retiro, em Recife.