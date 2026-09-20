Dorival se explica sobre fala após eliminação e faz as pazes com a torcida: 'Sinto muito'

O São Paulo não fez um jogo vistoso, mas foi o suficiente para superar o Internacional e trazer certa paz após a recente eliminação na Copa Sul-Americana. O técnico Dorival Júnior, entretanto, teve de se explicar após a vitória sobre a sua fala no jogo contra o Boca Juniors, que rendeu protesto pela torcida tricolor que esteve presente no MorumBis.

Acostumados com o barulho e apoio das arquibancadas, o torcedor que foi ao estádio na noite deste sábado presenciou silêncio por parte das organizadas, que protestaram contra o técnico e a atual situação da equipe. Uma faixa de "silêncio, estamos jogando" foi estendida durante a partida em referência às declarações de Dorival.

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Entenda o caso

A revolta da torcida começou após a eliminação para o Boca Junior na última terça-feira. Além da tristeza pela queda, os são-paulinos não gostaram nem um pouco das falas de Dorival, que deram a entender que o time ficou ansioso por conta da recepção antes do jogo com o rival argentino. Então, por esse motivo, a torcida que conduz se limitou a fazer silêncio no MorumBis.

"Eu nem sabia da situação. Fiquei sabendo hoje", se explicou Dorival em coletiva após a vitória sobre o Inter. A primeira pergunta foi diretamente feita sobre o mal-entendido entre treinador e torcida.

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"O maior patrimônio que os clubes possuem são as suas torcidas. A do São Paulo em especial pelo que vem fazendo pelo clube, e eu reconhecendo a todo momento tudo que vinha acontecendo. E reconhecendo que estávamos em débito com a torcida", acrescentou o treinador.

Segundo Dorival, ele foi mal interpretado por suas declarações. "Em momento nenhum eu imaginei, na resposta daquela pergunta, uma ligação nesse sentido: que o movimento que o torcedor havia feito é que havia desestabilizado a nossa equipe... não. Eu apenas falei que foi uma partida em que, emocionalmente, nós não estávamos dentro de uma normalidade. Mas não que aquilo havia afetado a equipe de alguma forma. Jamais. Primeiro que as responsabilidades dos resultados são meus."

"Lamento pela colocação naquele instante, nem percebi isso. Tenho um respeito muito grande, um carinho pelo torcedor são-paulino. Só estou aqui hoje por causa dessa torcida. Até porque eu tinha um compromisso com eles pela maneira como eu saí do São Paulo", lembrou Dorival, que deixou o clube do MorumBis para assumir a seleção brasileira em 2024. "Sinto muito pela situação, mas não foi essa a intensão. Em momento e em sentido nenhum", finalizou.

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Dorival admitiu que, depois da eliminação para o Boca Juniors, o torcedor foi o combustível que fez com que os jogadores conseguissem performar o suficiente para derrotar o Internacional em casa.

"As dificuldades da semana... o esforço para essa equipe poder entrar hoje e correr o que nós corremos, entregar o que nós entregamos, mesmo com alguns desequilíbrios que aconteceram... eu só tenho a enaltecer o esforço e a dedicação de todos os jogadores e o próprio apoio do torcedor sempre", finalizou.

Apenas com o Brasileirão em disputa, o São Paulo ganhou um respiro neste sábado. O time tricolor subiu para a 11ª colocação com 36 pontos e está mais perto dos 45, projeção feita por Crespo que impediria uma queda para a Série B. O próximo compromisso da equipe e no clássico com o Santos, no dia 2 de outubro.