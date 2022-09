Dorival projeta jogo 'complicado' em 3ª final entre Fla e Athletico-PR em 9 anos

Felipe Rosa Mendes (via Agência Estado)

Com a vaga garantida em sua primeira final na Copa Libertadores, Dorival Junior já projeta um duelo "complicado" na terceira decisão entre Flamengo e Athletico-PR nos últimos nove anos. O confronto decisivo, o terceiro seguido totalmente brasileiro na competição, está marcado para o dia 29 de outubro, em Guayaquil, no Equador.

"A partida será complicada e difícil, assim como será para o Athletico. É mais uma final brasileira, é uma hegemonia muito importante. Quando damos atenção para as competições sul-americanas, as equipes brasileiras melhoraram em conquistas. Fico feliz, o momento é importante para o clube", comentou o treinador.

Dorival avisou que o Flamengo precisará manter a concentração e usar bem o tempo de preparação para o jogo decisivo, daqui a quase dois meses. Na última final, contra o Palmeiras, o time carioca deu mostras de despreparo diante das mudanças promovidas pelo técnico Abel Ferreira no esquema tático do rival paulista. Na ocasião, a preparação falha custou o emprego do técnico Renato Gaúcho.

"Nós temos que trabalhar para conquistar, que é o objetivo", afirmou Dorival, minutos antes de reiterar a ideia. "Temos que nos preparar muito mais, bem melhor. Nós temos que fazer a diferença esse ano para não sermos surpreendidos. Espero que façamos o melhor jogo do ano", projetou.

A postura cautelosa, pregando trabalho e empenho, foi a tônica da coletiva do treinador após a nova vitória sobre o Vélez Sarsfield, no Maracanã, na noite de quarta-feira. "Nós vamos trabalhar muito, enfrentaremos um adversário muito difícil. Não tenho dúvidas de que será uma partida com um grau de dificuldade muito alto. Vamos fazer de tudo para chegar aos 90 minutos com o título."

E pregou respeito a Luiz Felipe Scolari, treinador do Athletico-PR. "O Felipão é uma referência para todos nós. Foi meu treinador. Tenho um carinho e respeito muito grande. Em qualquer país no mundo seria muito reconhecido. Ele é um dos mais vitoriosos não só do país, como no mundo. Enfrentá-lo não é simples."

Para Dorival, uma eventual conquista terá grande peso em seu já vitorioso currículo. Seria seu maior feito. Até agora, seu maior título como jogador e treinador, é a Copa do Brasil de 2010, no comando do Santos.

No time da Vila Belmiro, ele viveu sua maior conquista, mas também foi onde passou pela situação mais injusta de sua carreira. Foi demitido após polêmica com Neymar, então um jovem promissor. O atacante xingou o treinador por ter sido proibido de cobrar um pênalti. A situação cresceu e acabou inviabilizando a permanência de Dorival na equipe. Assim, ele não pôde dirigir o time na Libertadores de 2011, quando o Santos se sagrou campeão.

NÚMEROS

A classificação diante do Vélez garantiu o Flamengo em sua terceira final de Libertadores em quatro anos. Na primeira neste intervalo, em 2019, o time carioca, então comandado por Jorge Jesus, derrotou o River Plate na primeira decisão em jogo único da história da Libertadores. No ano passado, perdeu para o Palmeiras.

A final deste ano será ainda a terceira seguida contando somente com times brasileiros. As duas anteriores tiveram Palmeiras x Santos e Palmeiras x Flamengo. Antes, em 2005 e 2006, a decisão contou com Athletico-PR x São Paulo e São Paulo x Internacional.

Será ainda a terceira final entre Fla e o time paranaense em nove anos. Nos confrontos anteriores, o time carioca levou a melhor. Em 2013, venceu a Copa do Brasil. E, há dois anos, superou os paranaenses na Supercopa do Brasil. Na época, por curiosidade, Dorival era o treinador do Athletico-PR.