Dorival poupa titulares do Fla do banco de reservas para jogo com Atlético-MG

Com a cabeça na decisão de quarta-feira, quando encara o Corinthians em busca do título da Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior tirou os titulares do Flamengo até mesmo do banco de reservas da partida deste sábado no Maracanã, com o Atlético-MG, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Os únicos titulares da lista são o volante João Gomes, suspenso do confronto decisivo por estar suspenso, e o goleiro Santos que tem atuado em todos os compromissos do time rubro-negro. A equipe que vai a campo contra os mineiros conta com outra novidade: a improvisação do lateral direito Matheuzinho como meio-campo.

No Campeonato Brasileiro, o Flamengo soma 52 pontos contra 48 do rival atleticano. Apesar de estar totalmente focado na Copa do Brasil, uma vitória é considerada fundamental para o time seguir na briga para fechar a competição entre os quatro primeiros colocados.

O chamado "time das Copas" realizou uma atividade neste sábado no Ninho do Urubu. A principal preocupação do treinador flamenguista é ajustar o posicionamento de Vidal no meio-campo ao lado de Thiago Maia.

Flamengo e Corinthians empataram no primeiro encontro decisivo em 0 a 0 em partida realizada na última quarta-feira em São Paulo. Para a segunda partida, uma nova igualdade no placar leva a disputa do troféu para os pênaltis. Quem vencer fica com a taça.