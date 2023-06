Dorival Júnior reforça comissão técnica e dá folga aos jogadores do São Paulo

A pedido do técnico Dorival Júnior, o São Paulo contratou João Marcos Soares, gerente de mercado. Ele era chefe da área de scout do Ceará e trabalhou com o atual treinador. A meta é reforçar o elenco na próxima janela de transferências.

Além de buscar nomes que possam complementar o time que vem dando uma resposta positiva com Dorival Júnior, João Marcos Soares tentará prevenir possíveis saídas, uma das maiores preocupações do treinador para o segundo semestre.

Além do Ceará, João Marcos Soares trabalhou também como observado no Internacional. Seu início no futebol foi em 2020, no Footure Pro, um serviço de consultoria de análise e scout para agremiações.

FOLGA

Por causa da Data Fifa, os jogadores ganharam o domingo de folga. Dorival Júnior realizou uma atividade neste sábado e optou por dar um dia de descanso aos seus atletas, que se reapresentarão na próxima segunda-feira.

Os jogadores iniciaram o dia recebendo a apresentação de um vídeo e, na sequência, foram para o gramado para realizar um aquecimento com bola.

Em seguida, a comissão técnica dividiu o elenco em três equipes, que intercalaram atividades táticas: enquanto duas se enfrentavam em um dez contra dez, outra participava de um trabalho com ênfase em organização ofensiva.

Com 15 pontos em dez jogos, o São Paulo ocupa a oitava colocação do Brasileirão. O próximo compromisso é diante do Athletico-PR, na quarta-feira, às 19h, no Morumbi.