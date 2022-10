Dorival Júnior não retornou ao Santos por veto de presidente, revela Edu Dracena

(via Agência Estado)

O Santos recebe o Corinthians neste sábado, na Vila Belmiro, ainda sonhando com vaga na fase prévia da Libertadores e, portanto, necessitando da vitória. Ainda sob o comando interino de Orlando Ribeiro, o clube tinha tudo para contar com Dorival Júnior em sua direção. O treinador campeão com o Flamengo, contudo, foi vetado pelo presidente Andres Rueda. A revelação foi feita por Edu Dracena, ex-executivo de futebol do clube.

Em entrevista à Rádio 365, Dracena revelou que até já tinha conversado com Dorival Jr. e tinha tudo encaminhado para que fosse o substituto de Fábio Carille, ainda no começo da temporada. Mas Rueda acabou não aceitando o retorno do treinador, para sua surpresa.

"Quando o Carille acabou saindo do Santos, o meu primeiro nome não era o Fabián Bustos. Era o Dorival Júnior", revelou. "Eu liguei para ele e estava confiante, querendo vir para o Santos, mas o presidente disse que, enquanto ele for presidente, Dorival não colocará os pés do clube. Não sei o motivo", explicou.

Ao descartar o atual campeão da Copa do Brasil com o Flamengo e finalista da Copa Libertadores, o Santos mirou em estrangeiros: a disputa estava entre o português Renato Paiva, do Independiente del Valle, e no argentino Fabián Bustos, que estava no Barcelona de Guayaquil. Dracena, mais uma vez, acabou sendo voto vencido.

"Entrevistamos os dois e meu nome era o do Paiva. Mas como o Santos tem Comitê de Gestão, eles votaram para colocar o Bustos por ser mais barato", falou. "Não que ele não seja um bom treinador, até me surpreendeu bastante. Muitas vezes eu falava para ele que o futebol brasileiro era diferente. Nunca na minha vida eu falei coloca esse ou tira aquele, a responsabilidade era dele dentro de campo, mas falávamos que tal jogador estava melhor", concluiu.

A escolha da diretoria não deu certo e Bustos acabou saindo em julho, junto de Dracena, que preferiu deixar o clube em momento de turbulência. Lisca acabou contratado e também não deu certo, ficando pouco mais de dois meses e também demitido após cinco jogos seguidos sem vitórias. Com Orlando Ribeiro efetivado até o fim do ano, o clube vem sofrendo para encontrar um nome para 2023.