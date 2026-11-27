Técnico e diretor executivo comunicaram a decisão após o 3 a 1 sobre o Remo no Morumbis e permanecem até 2 de dezembro

O técnico Dorival Júnior e o diretor executivo Rafinha anunciaram na noite de quinta-feira (26) que deixarão o São Paulo ao término do Campeonato Brasileiro. A comunicação foi feita durante entrevista coletiva logo após a vitória do time paulista por 3 a 1 sobre o Remo, já rebaixado, no Morumbis, pela 37ª rodada do Brasileirão 2026.

Ao abrir a coletiva, Dorival informou à imprensa que havia acabado de reunir o elenco para transmitir a medida. Segundo o treinador, "Estávamos comunicando aos atletas e ao presidente, em especial, e ao staff do São Paulo que a nossa permanência vai acontecer até a última partida do Campeonato Brasileiro deste ano".

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Dorival afirmou que o desligamento ocorre "para que os futuros candidatos à presidência possam escolher os profissionais". Ele acrescentou: "É uma condição que estamos pensando muito mais no São Paulo do que propriamente e especificamente nas pessoas dos profissionais, tanto o Dorival quanto o Rafinha."

O comandante também justificou a saída citando o cenário esportivo da próxima temporada. De acordo com Dorival, "É um momento que temos que pensar ali na frente que o acúmulo de um novo resultado negativo, no Brasileiro ou no Paulista de 2027, traria à tona todo esse passivo em relação à campanha realizada neste ano".

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O último compromisso da dupla no comando do clube será fora de casa, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, em partida marcada para 2 de dezembro que ainda pode render ao São Paulo uma vaga na Copa Sul-Americana de 2027. O anúncio ocorre em meio ao calendário eleitoral do Tricolor, que elege 100 novos conselheiros para o próximo triênio no domingo (29) antes de os 152 conselheiros escolherem o novo presidente em 6 de dezembro.

A decisão também acontece sob forte pressão da arquibancada. Nos 20 minutos finais do duelo contra o Remo, os torcedores protestaram contra os jogadores com gritos de "time sem vergonha", "queremos jogador" e "time amarelão".

Em um momento de grave crise política e financeira, torcedores estenderam faixas com frases como "Menos Show mais futebol", "Show não ganha jogo", "Até quando ficaremos jogando para não cair?", "A culpa é sua conselheiro" e "Queremos jogador". As críticas ligadas a shows refletem o aluguel do estádio para eventos que levam partidas para outras praças — como ocorreu no clássico contra o Corinthians, disputado na Vila Belmiro —, enquanto as demais cobranças apontam para o endividamento e a perda de protagonismo na disputa por títulos nos últimos anos.