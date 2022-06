Dorival Jr pede mudança de comportamento no Flamengo após estreia com derrota

(via Agência Estado)

A troca no comando não foi suficiente para resolver imediatamente o problema de resultados no Flamengo. Na estreia de Dorival Júnior no último sábado, o time rubro-negro perdeu por 3 a 1 para o Internacional fora de casa, voltando a somar três derrotas seguidas pela primeira vez desde 2017. O novo treinador reconheceu o momento complicado e pediu uma mudança de comportamento do grupo.

"É um momento difícil e complicado, reconheço. Mas só com muito trabalho mudaremos. Em um momento como esse, que a derrota acontece, é importante apontar o dedo para nós, uma cobrança maior em todos aspectos e sentidos. Uma dedicação tamanha à condição de cobrança fará que mudemos a chave. Uma equipe como o Flamengo não pode ter esse comportamento", disse o treinador recém-chegado do Ceará.

"Realmente nós temos que mudar um pouco. Nós precisaremos mudar o nosso comportamento em campo, mudando um pouco nosso perfil para fazermos diferente do que vem sendo feito. Eu digo em campo", continuou Dorival.

Em um jogo de erros individuais e clara afobação do elenco carioca, Dorival analisou o estilo de jogo do Flamengo em sua primeira partida e também projetou uma passagem pelo time neste seu retorno.

"Nós tivemos a posse de bola, mas com pouca infiltração. A única jogada que buscamos a infiltração foi uma bola alongada para Bruno Henrique, que chegou na cara do goleiro. Precisamos mudar a nossa postura. A sensação de poder retornar é única. Fico muito feliz de poder estar retornando e, com certeza, preparado para desenvolver um grande trabalho", finalizou.

Após 11 partidas no Campeonato Brasileiro, o Flamengo soma 12 pontos, na 15ª posição, mesma pontuação do primeiro time na zona de rebaixamento. O retorno do time ao Rio de Janeiro foi marcado por protestos de um grupo de cerca de 20 torcedores no aeroporto do Galeão.

Na próxima quarta-feira, às 20h30, o Flamengo faz confronto direto com o Cuiabá, primeiro time no Z4. O duelo acontecerá no estádio do Maracanã e o time da casa buscará a recuperação e primeira vitória sob comando do novo treinador.