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Dorival falha em encontrar soluções no São Paulo e vê time definhar em crise

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Campeão da Copa do Brasil em 2025 com o Corinthians, Dorival Júnior vive um 2026 de desafios. De sua reta final no clube alvinegro até assumir o comando do São Paulo, o treinador teve poucos momentos para trabalhar com tranquilidade. Conviver com pressão virou rotina para o antecessor de Carlos Ancelotti na seleção brasileira. No time do Morumbi, que enfrenta o Bolivar pela Sul-Americana nesta terça-fiera, 11, não consegue encontrar soluções para amenizar a crise.

Desde que chegou ao São Paulo, Dorival venceu apenas o Boston River, do Uruguai, por 2 a 0, em jogo da Copa Sul-Americana. Nos demais seis jogos, tem três derrotas e três empates. Se colocado na conta o período sem vitórias que o levou a ser demitido do Corinthians, o treinador tem apenas um triunfo em 16 partidas.

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Como o único resultado positivo ao longo desta sequência foi em duelo com um time uruguaio, já faz seis meses que o técnico multicampeão não vence um adversário brasileiro. A última vez que isso aconteceu foi no dia 19 de fevereiro, quando, ainda na comissão técnica corintiana, superou o Athletico Paranaense por 1 a 0 na segunda rodada do Brasileirão.

Dorival saiu de um Corinthians conturbado politicamente, em crise institucional, e, após pouco tempo desempregado, passou a trabalhar em um São Paulo tão bagunçado quanto o rival do Parque São Jorge. Quanto aos problemas em campo, lida com a mesma frustração que seus antecessores no CT da Barra Funda: constantes desfalques por lesão.

Lucas, principal astro do elenco, sofreu uma ruptura completa do tendão de Aquiles da perna direita no dia 3 de maio, duas semanas antes de Dorival ser contratado para substituir Roger Machado. O atual treinador, portanto, nunca pôde utilizar o meia-atacante, que só deve voltar a jogar em 2027.

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Rafael Tolói sofreu um estiramento na região posterior da coxa direita e vem sendo desfalque nos últimos jogos. O mais novo integrante da lista de baixas é o atacante Artur, desfalque de última hora para o duelo com o Grêmio, no final de semana, após sentir dores no músculo adutor.

A sequência após a vitória sobre o Boston River, de três derrotas e um empate, foi de três jogos fora de casa, mas isso não ameniza a preocupação com a situação. "O que nos tem tirado a condição de melhores situações são justamente os erros que nós temos cometido, que vêm se repetindo com certa frequência. Isso preocupa demais, porque a equipe não deixa de criar e jogar com intensidade", comentou Dorival após a derrota por 2 a 1 para os gremistas.

O revés em Porto Alegre foi de virada, assim como ocorreu no 2 a 1 sofrido para o Athletico-PR no Morumbi, na primeira partida após a pausa para a Copa do Mundo - o último jogo antes do intervalo foi um 1 a 0 favorável ao Remo. Empatar com o Flamengo no Maracanã, no jogo anterior ao embate com o Grêmio, foi o único resultado avaliado positivamente nesta sequência e havia até despertado a esperança de dias melhores.

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Eliminado precocemente da Copa do Brasil pelo Juventude, cenário que culminou na demissão de Roger Machado, no meio de maio, o São Paulo foca sua energia igualmente na Sul-Americana e no Brasileirão, competição na qual ocupa a 12ª colocação, com 26 pontos, a quatro do Santos, primeiro time na zona de rebaixamento.

A partir das 21h30 desta terça, enfrenta o Bolivar, pela rodada de ida das oitavas de final do torneio continental ,em La Paz.

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