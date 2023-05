Dorival é chamado de 'Guardiola do Brasil' na Colômbia e elogia São Paulo: 'Propôs o jogo'

(via Agência Estado)

O São Paulo não conseguiu bater o Tolima, nesta terça-feira, mas o técnico Dorival Júnior saiu elogiado do Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, na Colômbia. Durante a coletiva de imprensa após a partida, um repórter local disse conhecer o treinador como "Pep Guardiola do Brasil" ao fazer uma pergunta sobre o estilo de jogo são-paulino.

Sem comentar a comparação, Dorival avaliou positivamente a postura da equipe e disse que os jogadores estão assimilando suas ideias. "De modo geral, foi tudo dentro do que a gente havia planejado. O São Paulo se comportou à altura, propôs o jogo, queria o resultado. Alguns detalhes tiraram o resultado, mas reconheço muito a voluntariedade e a dedicação da equipe do Tolima", afirmou.

O time tricolor teve bastante a bola nos pés, mas apresentou dificuldades para produzir lances mais incisivos a partir da posse, principalmente durante o primeiro tempo. No segundo, mostrou-se mais à vontade. Na avaliação de Rafinha, o campo pesado foi o principal empecilho para um melhor desempenho são-paulino.

"Primeira vez que estou jogando aqui contra o Tolima. Equipe muito forte, jogadores rápidos, o campo pesado. Tivemos as melhores chances, poderíamos ter saído com os três pontos. Não estamos contentes, estamos conscientes de que poderíamos vencer, oportunidades claras de gol. Temos de valorizar o ponto, porque a Tolima é uma equipe forte e sabe jogar aqui", afirmou o lateral, na coletiva ao lado de Dorival, que concordou com a observação.

"O Rafinha pontuou uma situação, o campo pesado, a bola não ganha velocidade. É um time leve, de troca de passes. Sentiu tudo isso, se adaptou às dificuldades que a partida exigiu. Todos os jogadores interessados em melhorar, corrigir. Nem sempre teremos atuações regulares. Mas, por tudo que aconteceu na partida de hoje,a tranquilidade na troca de passes, imposição, fico satisfeito", disse o treinador.

Agora , o São Paulo se prepara para enfrentar o Athletico-PR, pelo Brasileirão, no domingo, e o Fortaleza, da quinta-feira que vem, dia 11, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O próximo compromisso pela Sul-Americana, competição na qual lidera o Grupo D, com sete pontos, é só no dia 23 de maio, contra o Puerto Cabello.