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Dorival destaca peso da vitória do São Paulo após longo período de jejum: ?Para nós foi penoso?

Escrito por Victor Fardin (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O São Paulo superou o Red Bull Bragantino por 2 a 1, neste sábado, 29, e conquistou sua primeira vitória no Brasileirão após 10 rodadas. Depois do jogo, o técnico Dorival Júnior destacou o peso que o jejum tinha dentro do elenco da equipe paulista.

"A carga negativa que é carregada com todo esse momento vivido, ela tem um peso muito grande e acaba sendo um fator decisivo no desempenho positivo ou negativo de uma equipe", explicou o treinador de 64 anos.

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"Estávamos sentindo falta de um resultado. Às vezes você tinha controle do jogo, posse de bola, criação de jogadas e o resultado não acontecia. Do que valia tudo isso? Então, para nós foi penoso", completou.

Aos 14 minutos, Luciano marcou de pênalti e abriu o placar no MorumBis. Depois, nos acréscimos do primeiro tempo, Gustavo Santana ampliou para os donos da casa. Na reta final do confronto, Fernando diminuiu do lado adversário.

Com o resultado, o São Paulo subiu para a 11ª posição e alcançou a marca de 30 pontos, abrindo cinco de vantagem para o Internacional, primeiro integrante da zona do rebaixamento.

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"Tenho certeza que tudo isso vai nos proporcionar uma situação muito positiva em um curto espaço de tempo. E eu sentia muito que isso ainda não tinha acontecido, pela entrega dos jogadores, determinação, a paciência do nosso torcedor. Nós nos sentíamos na obrigação e incomodados porque isso não acontecia. Espero que não pare, que seja um reinício de um novo momento da nossa equipe", finalizou Dorival.

O clube paulistano retorna aos gramados no próximo sábado, 5, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Atlético-MG pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Brasileirão Dorival Jr. Futebol São Paulo
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