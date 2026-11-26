O técnico Dorival Júnior não vai continuar no São Paulo em 2027. O treinador comunicou à direção e ao elenco que não ficará no clube após a vitória sobre o Remo, na noite desta quinta-feira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rafinha também deixará o cargo de executivo de futebol.

"Comunicando aos atletas e ao presidente, em especial, e a todo o estafe do São Paulo que a nossa permanência será até a última partida do Brasileiro. Deixamos livre para o futuro presidente poder escolher novos profissionais para o ano que vem", disse Dorival.

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"Estamos pensando no São Paulo, tanto Dorival como Rafinha. Um mau resultado poderia trazer à tona todo este passivo acumulado nesta temporada. Acho que sobrecarregaria demais", continuou. "Fizemos um relatório de todos as áreas do futebol para passar para o novo presidente."

Os dois candidatos à presidência do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa e Vinicius de Medeiros, evitavam cravar se manteriam Dorival. A eleição presidencial está prevista para a segunda semana de dezembro. Os conselheiros, que votam no pleito, serão eleitos pelos sócios neste domingo, dia 29.

"Não passei em parte financeira. Não esperava um cenário tão complicado como encontramos. A blindagem do Centro de Treinamento foi importante. Gostaria de ter entregue mais, mas fomos em cima do possível. Lutamos muito, a campanha não agradou à torcida nem a nós, mas houve uma entrega muito grande dos jogadores para buscarmos uma recuperação no campeonato", avaliou Dorival.

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Ainda assim, o técnico acredita ter sofrido críticas exageradas. "Nosso trabalho não foi avaliado de uma forma correta. Os cenários aqui e no Corinthians eram muito parecidos, mas aqui foram maiores. Faltaram peças importantes, tivemos lesões sérias. Com tudo que passamos e todas as dificuldades que tivemos, não foi um campeonato ruim, mesmo sabendo que a torcida do São Paulo merecia muito mais", ponderou.

"Difícil, num clube bagunçado, você conseguir resultados, mas as coisas não fluíam. Tudo que pudemos fazer pelo São Paulo, fizemos. Desculpem se não conseguimos entregar a espera do torcedor", falou o treinador.

Esta foi a terceira passagem de Dorival pelo São Paulo. Em 2017, ele comandou a equipe na luta contra o rebaixamento e foi demitido no começo da temporada seguinte após um início ruim no Paulistão.

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Depois, em 2023, Dorival substituiu Rogério Ceni e levou o São Paulo ao primeiro título da Copa do Brasil. O técnico só deixou o clube por ter sido convidado a assumir a seleção brasileira.

Raphinha, o executivo de futebol, também de saída do clube, falou de toda a crise pela qual o São Paulo passou em 2026. "O que a gente menos se preocupou no São Paulo este ano foi com o futebol. Foi tanto tempo se desgastando com outros assuntos. Futebol ficou em segundo plano no São Paulo."