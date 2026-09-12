Dorival defende uso de reservas do São Paulo contra Palmeiras: 'Possibilidade de semi na terça'
O técnico Dorival Jr. afirmou que sua decisão de escalar um time totalmente reserva para o clássico contra o Palmeiras neste sábado no Nubank Park, que terminou em derrota por 2 a 0, se deu pelas circunstâncias. O São Paulo enfrenta o Boca Juniors na terça-feira no MorumBis em disputa por uma vaga nas semifinais da Copa sul-americana.
"Existe a possibilidade de uma semifinal na terça", afirmou o técnico, acrescentando que o time argentino também se poupou para o confronto do torneio continental. "Nós temos um adversário dificílimo. Não tenho dúvidas que teremos um jogo disputadíssimo na terça."
Apesar do resultado negativo após duas vitórias seguidas no Brasileiro, Dorival Jr. disse que sua equipe fazia um bom jogo até a expulsão de Osorio, no final da primeira etapa, acabou desequilibrando o confronto. "O São Paulo desenvolvia igualdade de condições", afirmou ele, lembrando que o cenário mudou depois da expulsão. O primeiro gol palmeirense saiu aos 46 minutos do primeiro tempo.
Sobre Calleri, Dorival disse que é preciso ter cuidado para escalar o jogador, que vem se recuperando de contusão. O técnico afirmou que o desgaste no Nubank Parque seria maior devido ao gramado sintético do estádio palmeirense. "Não estou reclamando. A equipe pouca vezes joga neste tipo de gramado. Quero a equipe totalmente recuperada para terça-feira. Tenho convicção que tivemos a decisão certa."
Sobre atrasos de salários, o técnico disse que a diretoria fez esforço grande para regularizar alguns pagamentos. "Temos consciência da situação, mas não vamos misturar as coisas."