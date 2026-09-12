Dorival defende uso de reservas do São Paulo contra Palmeiras: 'Possibilidade de semi na terça'

O técnico Dorival Jr. afirmou que sua decisão de escalar um time totalmente reserva para o clássico contra o Palmeiras neste sábado no Nubank Park, que terminou em derrota por 2 a 0, se deu pelas circunstâncias. O São Paulo enfrenta o Boca Juniors na terça-feira no MorumBis em disputa por uma vaga nas semifinais da Copa sul-americana.

"Existe a possibilidade de uma semifinal na terça", afirmou o técnico, acrescentando que o time argentino também se poupou para o confronto do torneio continental. "Nós temos um adversário dificílimo. Não tenho dúvidas que teremos um jogo disputadíssimo na terça."

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Apesar do resultado negativo após duas vitórias seguidas no Brasileiro, Dorival Jr. disse que sua equipe fazia um bom jogo até a expulsão de Osorio, no final da primeira etapa, acabou desequilibrando o confronto. "O São Paulo desenvolvia igualdade de condições", afirmou ele, lembrando que o cenário mudou depois da expulsão. O primeiro gol palmeirense saiu aos 46 minutos do primeiro tempo.

Sobre Calleri, Dorival disse que é preciso ter cuidado para escalar o jogador, que vem se recuperando de contusão. O técnico afirmou que o desgaste no Nubank Parque seria maior devido ao gramado sintético do estádio palmeirense. "Não estou reclamando. A equipe pouca vezes joga neste tipo de gramado. Quero a equipe totalmente recuperada para terça-feira. Tenho convicção que tivemos a decisão certa."

Sobre atrasos de salários, o técnico disse que a diretoria fez esforço grande para regularizar alguns pagamentos. "Temos consciência da situação, mas não vamos misturar as coisas."