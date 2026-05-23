Dorival cita falta confiança após São Paulo ceder empate ao Boatafogo no MorumBis

Após mais uma vez sair na frente do placar e ceder o empate ao adversário, o técnico do São Paulo, Dorival Júnior, afirmou que o sentimento humano de se proteger e se resguardar pode mais uma vez ter tirado a chance do time de vencer. O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Botafogo neste sábado no MorumBis pela 17ª rodada do Brasileirão. "Falta um pouco de confiança para sustentar um resultado."

"Criamos oportunidades, fizemos o primeiro gol, mas não conseguimos ampliar o marcador", afirmou o treinador. "A partir da segunda etapa, foi uma outra situação. O jogo não mudou, as características foram as mesmas, mas aquele sentimento do ser humano de se proteger e se resguardar, mais uma vez pode ter nos tirado a chance de um grande resultado", afirmou.

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Na estreia do técnico, o time empatou por 1 a 1 com o Millonarios-COL, pela Copa Sul-Americana, e naquela partida, os são-paulinos também abriram o placar cedo e viram o adversário empatar no final.

De acordo com Dorival, isso precisa ser corrigido. "Estou procurando dar sequência. O que eu sinto é que ainda falta um pouco de confiança para sustentar um resultado, e não apenas construí-lo", afirmou. "Tivemos ótimo volume de jogo, fizemos nosso gol e criamos outras oportunidades. Aos poucos, vamos ganhando tudo isso. É natural, todos queremos o resultado, mas é um processo e vai acontecer no momento adequado."

O técnico também foi questionado sobre os problemas físicos do São Paulo, que viu Luciano e Sabino deixarem o jogo deste sábado lesionados. "A recuperação dos jogadores que estão fora é fundamental para a equipe. Na zaga, temos apenas dois homens neste momento. Teremos que ter muitos cuidados e vamos trazer mais dois garotos da base."

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Ele ressaltou, porém, que o número de lesões é elevado em qualquer equipe e não exclusividade do São Paulo. "Era uma situação que sabíamos que iria acontecer pelo pouco tempo de preparação no início do ano. A parada para a Copa vem em bom momento. Quem vier a aproveitar esse período pode ter uma grata surpresa na segunda fase da competição", afirmou.