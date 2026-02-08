Leia a última edição
ESPORTES

Dorival alfineta arbitragem em lance de Andreas e pede quatro reforços ao Corinthians

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 08.02.2026, 23:58:00 Editado em 09.02.2026, 00:09:56
Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, Dorival Júnior saiu da Neo Química Arena com um discurso firme, direto e cheio de recados. O treinador do Corinthians colocou a arbitragem no centro do debate, defendeu suas escolhas durante o jogo e valorizou a atuação da equipe no clássico.

Ao comentar o pênalti perdido por Memphis e a catimba de Andreas Pereira antes da cobrança, Dorival evitou responsabilizar seus jogadores e transferiu o peso da situação para a condução da partida.

"Eu acho que dentro do campo temos quatro árbitros e mais alguns observadores, aí o problema é deles se deixaram acontecer, como aconteceram outras situações. O problema é a arbitragem. Difícil analisar tudo isso", afirmou.

Sobre as decisões durante o jogo, especialmente as substituições, o treinador foi categórico ao justificar a manutenção da estrutura da equipe. "O time estava bem, inteiro, no campo adversário, jogando com posse, então não tinha motivo para mudar. Estávamos com o domínio da partida. O que precisávamos era de aceleração, inversão de lado para jogar e, consequentemente, continuar criando", explicou.

Dorival também reconheceu a eficiência do rival, mesmo reforçando que o Corinthians foi superior em grande parte do confronto. "O Palmeiras foi feliz. Em uma jogada, em uma arrancada, chegara ao gol. Mas estou muito satisfeito com o que vi do Corinthians, a entrega, a luta pelo merecimento do resultado que, infelizmente, acabou não acontecendo", disse.

Questionado se o fato de ainda não ter vencido clássicos na temporada poderia pesar internamente, o técnico descartou qualquer impacto psicológico no elenco. "Não pesa em nada. Vamos continuar o trabalho, assim como se tivéssemos tido uma vitória. Lógico que incomoda, queríamos dar um grande resultado ao torcedor, lutamos para isso e fizemos uma grande partida. Merecíamos um resultado melhor, mas entre merecer e conseguir alcançar, existe a diferença no futebol, que hoje foi aproveitada pelo Palmeiras", avaliou.

Por fim, Dorival fez o discurso mais contundente da coletiva ao tratar do elenco e do planejamento da temporada. Sem citar posições, deixou claro que o Corinthians ainda está incompleto para o nível de competição que pretende disputar. "Eu ainda gostaria de mais três ou quatro reforços. Esse é o objetivo. Precisamos de uma equipe mais forte. O presidente tem consciência disso. Eu e o Marcelo Paz conversamos todos os dias sobre novos jogadores, sobre as carências que temos. Se quisermos fazer grandes competições nas que disputaremos, necessitaremos de mais atletas", concluiu.

Corinthians Dorival Júnior Futebol
