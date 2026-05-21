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Dória pede rescisão de contrato ao São Paulo por ameaças de torcedores a familiares

Escrito por Rodrigo Sampaio (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 13:00:00 Editado em 21.05.2026, 13:15:24
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O zagueiro Dória solicitou ao São Paulo a rescisão de seu contrato e não deve mais jogar pelo clube. O defensor alega que ele e seus familiares foram alvo de ameaças de torcedores por meio das redes sociais. O atleta já se despediu do elenco e a situação se encaminha para o fim do vínculo.

Dória foi bastante criticado pela torcida após falhas na derrota por 2 a 1 para o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, e também no empate por 1 a 1 com o Millionarios, da Colômbia, em jogo válido pela Copa Sul-Americana.

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Aos 31 anos, Dória foi anunciado em janeiro para reforçar o sistema defensivo são-paulino. Ele assinou contrato até dezembro de 2027. A informação do pedido de rescisão foi divulgado pela ESPN e confirmado pelo Estadão.

Inicialmente na reserva, Dória ganhou espaço entre os titulares após a lesão de Rafael Tolói e o abandono de Arboleda do elenco. Desde que o zagueiro ganhou sequência como entre os 11 iniciais, o São Paulo acumula sete partidas sem vencer, atuando em seis oportunidades. Ele soma 18 jogos e 1 gol marcado.

Esta é a segunda passagem de Dória pelo São Paulo. A primeira foi em 2015, quando fez 18 jogos e marcou dois gols pelo time tricolor.

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Com a iminente saída de Dória, a lesão de Rafael Tolói e a incerteza sobre Arboleda, a tendência é que o São Paulo vá ao mercado atrás de um zagueiro para reforçar o setor.

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