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Dória acerta rescisão com o São Paulo após ameaças a familiares e clube fica com zaga esvaziada

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 14:35:00 Editado em 21.05.2026, 14:42:30
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O zagueiro Dória solicitou ao São Paulo a rescisão de seu contrato, na reapresentação do elenco após o empate com o Millonarios na quarta-feira, e foi atendido pelo clube nesta quinta, 21. O defensor alegou que ele e seus familiares foram alvo de ameaças de torcedores por meio das redes sociais. O atleta já se despediu do elenco.

"Os representantes do São Paulo dialogaram com o jogador e avaliaram alternativas, mas o atleta reiterou sua decisão de forma definitiva", informou o São Paulo em nota oficial.

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"Com isso, o clube e o estafe do jogador alinharam a rescisão contratual, com o atleta abrindo mão de todos os valores relativos ao seu contrato. O São Paulo Futebol Clube agradece ao jogador pela dedicação demonstrada durante sua segunda passagem e reforça seu apoio e solidariedade neste momento", conclui o texto.

Dória foi bastante criticado pela torcida após falhas na derrota por 2 a 1 para o Fluminense, pelo Brasileirão, e no empate por 1 a 1 com o Millionarios, pela Copa Sul-Americana.

Aos 31 anos, Dória foi anunciado em janeiro para reforçar a defesa. Ele assinou contrato até dezembro de 2027. A informação do pedido de rescisão foi divulgado pela ESPN e confirmado pelo Estadão.

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Inicialmente na reserva, Dória ganhou espaço entre os titulares após a lesão de Rafael Tolói e o abandono de Arboleda do elenco. Desde que o zagueiro ganhou sequência como entre os 11 iniciais, o São Paulo acumula sete partidas sem vencer, atuando em seis oportunidades. Ele soma 18 jogos e 1 gol marcado.

Esta é a segunda passagem de Dória pelo São Paulo. A primeira foi em 2015, quando fez 18 jogos e marcou dois gols pelo time tricolor.

Com a iminente saída de Dória, a lesão de Rafael Tolói e a incerteza sobre Arboleda, a tendência é que o São Paulo vá ao mercado atrás de um zagueiro para reforçar o setor.

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