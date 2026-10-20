Dora, Italo e Medina avançam à semi em Peniche e Brasil se garante na 9ª decisão do ano na WSL
O Brasil continua brilhando na atual temporada da World Surf League (WSL) e terá, em Peniche, ao menos um representante na final pela nona etapa de 10 realizadas até então. Com a garantia de Yago Dora, Gabriel Medina e Italo Ferreira entre os quatro melhores, o País já contará com ao menos um surfista na disputa pelo troféu. A próxima chamada ocorre nesta quarta-feira, a partir das 9 horas (de Brasília).
O trio, por sinal, figura entre os cinco melhores da temporada (contando os resultados até agora em Peniche), que desta vez será definida por pontos corridos ao final de 13 etapas. Portugal é a 10ª prova do ano e tem Yago Dora, o líder geral, desafiando o norte-americano Griffin Colapinto em uma das semifinais.
Na outra, Italo Ferreira, segundo no geral após ganhar em Manu Bay, na Nova Zelândia, e ser vice em Punta Roca, encara Gabriel Medina, o quinto, que busca sua quarta final no ano após o título em Goald Coast e os vices em Margaret River e em Fiji. O Top 5 ainda conta com Miguel Pupo, vencedor de Bells Beach e da edição anterior, em Trestles, no terceiro lugar. O 'intruso' é o italiano Leonardo Fioravante, o quarto.
Apenas em Outerknown, no Taiti, que o Brasil não conseguiu garantir um representante na decisão. O título foi de Seth Moniz. Após a definição em Peniche, os surfistas voltam à disputa daqui duas semanas, em Siargao, nas Filipinas (entre 31 de outubro e 10 de novembro).
Depois de dois dias sem competições pela falta de ondas, a competição voltou nesta terça-feira em Peniche com show dos brasileiros na competição de tubos. Algoz de Filipe Toledo ainda no round 2, Medina abriu as quartas. Ele teve pela frente o australiano Morgan Cibilic, ao qual buscou grande virada no fim, com uma nota 5,60 em sua nona tentativa. para se colocar no caminho de Italo com triunfo por 10,60 a 10,00.
A segunda qualificatória foi tranquila para um brasileiro. Italo teve pela frente o anfitrião Guilherme Ribeiro e não sofreu. Com uma boa nota 7,33, ele fechou a bateria com 12,83 diante de 6,84 do português.
Logo depois foi a vez de Dora ir ao mar e se divertir diante do experiente australiano Ethan Ewing, que não acertou nada na bateria. Um gigante 8,67 em sua quarta tentativa já seria o suficiente para a classificação, mas o brasileiro ainda encaixou outro belo tubo para fazer mais 7,17 e fechar com incríveis 15,84 diante de somente 3,00 do adversário.
O rival de Dora na semifinal será o norte-americano Griffin Colapinto, que venceu duro embate com o havaiano Seth Moniz, por 14,50 a 14,17, com virada no fim após espetacular nota 9,00, a maior das quartas de final.
CONFIRA O DESEMPENHO BRASILEIRO EM 2026 NA WSL
Bells Beach - Austrália - Miguel Pupo vencedor
Margaret River - Austrália - Gabriel Medina vice
Goald Coast - - Austrália Gabriel Medina vencedor
Manu Bay - Nova Zelândia - Italo Ferreira vencedor
Punta Roca - El Salvador - Italo Ferreira vice
Saquarema - Brasil - Yago Dora vencedor
Outerknown - Taiti - sem finalistas do País
Fiji - Melanésia - Gabriel Medina vice
Trestles -Estados Unidos - Miguel Pupo vencedor
Peniche - Portugal - Yago Dora, Italo Ferreira e Gabriel Medina nas semifinais