Doncic tem noite mágica com 52 pontos e bate os 3 mil nos Lakers antes de Abdul-Jabbar e LeBron

Luka Doncic deixou o Dallas Mavericks em fevereiro de 2025, em surpreendente troca com o Los Angeles Lakers. Ídolo na franquia texana, foi liberado sob justificativa de estar acomodado. Depois de uma temporada sob a sombra de LeBron James, o esloveno demonstrou neste domingo à noite, em Utah, que a decisão foi errada e que tem tudo para se tornar ídolo na nova casa. Sob gritos de MVP, teve uma aparição épica, quebrou uma marca que durava desde 1963 na equipe, com 52 pontos e 10 assistências, além de chegar aos 3 mil pontos antes de estrelas históricas com a camisa dourada e roxa.

Em seu 95º jogo com a franquia da Califórnia, Doncic teve uma noite de domingo para eternizar. Primeiro jogador a superar os 50 pontos na temporada 2026/27 (fez 52), ele ainda distribuiu 10 assistências, algo que não ocorria com os Lakers desde 1963. Contando os oito rebotes e as oito cestas de três, a marca se torna inédita.

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Melhor ainda, o astro esloveno chegou aos 3 mil pontos anotados na nova equipe com menos jogos que estrelas do quilates de Kareem Abdul-Jabbar (fez a marca em 109 partidas) Shaquille O'Neal (110) e LeBron James (114), por exemplo. O recorde pertencia a George Mikan, com 106. Ele chegou a 3.035 com a partida incrível em Salt Lake City.

A apresentação de Doncic nos 132 a 123 diante do Utah Jazz foi decisiva do começo ao fim. Duas das suas oito cestas de três vieram na reta final, quando os Lakers abriram 127 a 121 para caminhar à terceira vitória seguida na temporada, com 100% de aproveitamento.

A noite mágica de Doncic teve ainda mais peso pelo começo da partida, quando o Jazz fechou o primeiro quarto com 47 a 29. Antes do intervalo, um arremesso de três do esloveno garantiu a virada antes da pausa, por 74 a 71.

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A rodada de domingo também ficou marcada por cena assustadora e grave lesão de Jalen Williams. Campeão da NBA com Oklahoma City Thunder há dois anos, o jogador precisou ser retirado de quadra de maca após ser derrubado e sofrer grave problema na parte inferior da perna esquerda - caiu em cima do pé, que ficou revirado em cena impressionante.

"Sinto muito por ele", lamentou o astro Shai Gilgeous-Alexander, sem segurar as lágrimas pelo problema do companheiro. Após cinco minutos de atendimento, Williams deixou a quadra procurando tranquilizar a torcida com acenos. Mas deve perder grande parte da temporada pelo problema no tornozelo. O Thunder, mesmo abaldo, ganhou por 108 a 101 do Los Angeles Clippers.

Paolo Banchero, do Orlando Magic, já havia sofrido um entorse no tornozelo na sexta-feira., assim como o astro do Detroit Pistons, Jalen Duran, acusou uma distensão na coxa direita.

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CONFIRA OS RESULTADOS DA NBA DE DOMINGO:

Utah Jazz 123 x 132 Los Angels Lakers

Brooklin Nets 109 x 136 Indiana Pacers

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New York Knicks 102 x 111 Orlando Magic

Oklahoma City Thunder 108 x 101 Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves 117 x 94 Toronto Raptors

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Philadelphia 76ers x 106 Detroit Pistons

Sacramento Kings 112 x 123 Memphis Grizzlies

VEJA OS JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA:

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Cleveland Cavaliers x Minnesota Timberwolves

Charlote Hornets x Washington Wizards

Boston Celtics x Chicago Bulls

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Miami Heat x Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

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Houston Rockets x Atlanta Hawks

Utah Jazz x Memphis Grizzlies

Denver Nuggets x Golden State Warriors