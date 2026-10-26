Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Doncic tem noite mágica com 52 pontos e bate os 3 mil nos Lakers antes de Abdul-Jabbar e LeBron

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Luka Doncic deixou o Dallas Mavericks em fevereiro de 2025, em surpreendente troca com o Los Angeles Lakers. Ídolo na franquia texana, foi liberado sob justificativa de estar acomodado. Depois de uma temporada sob a sombra de LeBron James, o esloveno demonstrou neste domingo à noite, em Utah, que a decisão foi errada e que tem tudo para se tornar ídolo na nova casa. Sob gritos de MVP, teve uma aparição épica, quebrou uma marca que durava desde 1963 na equipe, com 52 pontos e 10 assistências, além de chegar aos 3 mil pontos antes de estrelas históricas com a camisa dourada e roxa.

Em seu 95º jogo com a franquia da Califórnia, Doncic teve uma noite de domingo para eternizar. Primeiro jogador a superar os 50 pontos na temporada 2026/27 (fez 52), ele ainda distribuiu 10 assistências, algo que não ocorria com os Lakers desde 1963. Contando os oito rebotes e as oito cestas de três, a marca se torna inédita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Melhor ainda, o astro esloveno chegou aos 3 mil pontos anotados na nova equipe com menos jogos que estrelas do quilates de Kareem Abdul-Jabbar (fez a marca em 109 partidas) Shaquille O'Neal (110) e LeBron James (114), por exemplo. O recorde pertencia a George Mikan, com 106. Ele chegou a 3.035 com a partida incrível em Salt Lake City.

A apresentação de Doncic nos 132 a 123 diante do Utah Jazz foi decisiva do começo ao fim. Duas das suas oito cestas de três vieram na reta final, quando os Lakers abriram 127 a 121 para caminhar à terceira vitória seguida na temporada, com 100% de aproveitamento.

A noite mágica de Doncic teve ainda mais peso pelo começo da partida, quando o Jazz fechou o primeiro quarto com 47 a 29. Antes do intervalo, um arremesso de três do esloveno garantiu a virada antes da pausa, por 74 a 71.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A rodada de domingo também ficou marcada por cena assustadora e grave lesão de Jalen Williams. Campeão da NBA com Oklahoma City Thunder há dois anos, o jogador precisou ser retirado de quadra de maca após ser derrubado e sofrer grave problema na parte inferior da perna esquerda - caiu em cima do pé, que ficou revirado em cena impressionante.

"Sinto muito por ele", lamentou o astro Shai Gilgeous-Alexander, sem segurar as lágrimas pelo problema do companheiro. Após cinco minutos de atendimento, Williams deixou a quadra procurando tranquilizar a torcida com acenos. Mas deve perder grande parte da temporada pelo problema no tornozelo. O Thunder, mesmo abaldo, ganhou por 108 a 101 do Los Angeles Clippers.

Paolo Banchero, do Orlando Magic, já havia sofrido um entorse no tornozelo na sexta-feira., assim como o astro do Detroit Pistons, Jalen Duran, acusou uma distensão na coxa direita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONFIRA OS RESULTADOS DA NBA DE DOMINGO:

Utah Jazz 123 x 132 Los Angels Lakers

Brooklin Nets 109 x 136 Indiana Pacers

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

New York Knicks 102 x 111 Orlando Magic

Oklahoma City Thunder 108 x 101 Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves 117 x 94 Toronto Raptors

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Philadelphia 76ers x 106 Detroit Pistons

Sacramento Kings 112 x 123 Memphis Grizzlies

VEJA OS JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cleveland Cavaliers x Minnesota Timberwolves

Charlote Hornets x Washington Wizards

Boston Celtics x Chicago Bulls

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Miami Heat x Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Houston Rockets x Atlanta Hawks

Utah Jazz x Memphis Grizzlies

Denver Nuggets x Golden State Warriors

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Basquete Los Angeles Lakers Luka Doncic NBA Utah Jazz
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV