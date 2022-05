Doncic brilha, Mavericks arrasam e Suns são eliminados dos playoffs da NBA

Da Redação

O Phoenix Suns protagonizou na madrugada desta segunda-feira uma das maiores zebras das últimas edições da NBA. Melhor time da temporada regular e atual vice-campeão, os Suns eram os grandes favoritos contra o Dallas Mavericks, mas acabaram sendo eliminados no sétimo e último confronto da série, após uma forte virada do rival e com direito a um atropelamento em casa.

Diante de sua torcida, o time de Phoenix caiu por 123 a 90. A própria disputa do jogo 7 na série melhor de sete partidas já era surpreendente. Havia expectativa de que os Suns vencessem em seis ou cinco jogos neste confronto. Os favoritos abriram 2 a 0 na série e lideraram por três vezes. Mas os Mavericks não desanimaram e buscaram a grande virada, confirmando a vaga na final da Conferência Oeste.

O adversário do time de Dallas na decisão será o Golden State Warriors, que tenta reviver os grandes momentos dos últimos anos. A equipe avançou ao superar o Memphis Grizzlies em sua semifinal. A final da Conferência Leste terá o Boston Celtics, que despachou o atual campeão Milwaukee Bucks, e o Miami Heat.

Em Phoenix, Luka Doncic foi o grande nome da partida. O astro concentrou todas as atenções e comandou os visitantes. Além disso, foi o cestinha do duelo, com 35 pontos. Anotou também 10 rebotes e quatro assistências. "Eu não consigo tirar o sorriso do meu rosto. Estou muito feliz. Sinceramente, acho que merecemos isso", comentou o jogador esloveno.

Doncic contou com o apoio do reserva Spencer Dinwiddie, que saiu do banco para anotar 30 pontos em apenas 25 minutos em quadra. Jalen Brunson também se destacou, com 24 pontos. "Muitas pessoas falaram que este confronto seria um estouro", disse o técnico dos Mavericks, Jason Kidd, em referência ao favoritismo dos Suns. "E foi mesmo!"

Pelo lado dos Suns, o que mais surpreendeu foi a falta de reação diante da maior iniciativa dos visitantes. Os Mavericks abriram 10 pontos de vantagem logo no primeiro quarto. E ampliaram essa frente para mais 20 no período seguinte. A diferença chegou a 40 pontos no terceiro quarto.

"Este grupo tem muito caráter e integridade e eu sei como eles queriam essa vitória. Simplesmente não conseguimos executar as coisas nesta noite. Não conseguimos fazer uma tentativa no início, o que bagunçou o nosso jogo. E o Dallas jogou muito bem do começo ao fim", analisou o técnico Monty Williams.

Um dos jogadores mais experientes do elenco dos Suns, Chris Paul lamentou o resultado. "Nós jogamos a temporada regular inteira para chegarmos a este jogo. Mas não deu certo para nós", comentou a referência da equipe, responsável por 10 pontos e quatro assistências. Devin Booker, principal jogador da equipe ao longo de todo o campeonato, não passou dos 11 pontos, três rebotes e duas assistências.