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Doncic assinala 42 pontos e comanda o Los Angeles Lakers na vitória sobre o Miami Heat na NBA

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Em um jogo marcado pelo confronto entre Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo, o jogador esloveno viu a sua estrela brilhar na noite desta segunda-feira na NBA. Ele comandou o Los Angeles Lakers na vitória sobre o Miami Heat pelo placar de 138 a 117 e ainda estabeleceu um "double-double" ao marcar 42 pontos e dar 13 assistências.

Doncic mostrou estar com a pontaria calibrada acertando seis cestas de três pontos e demonstrando sua habilidade de armação apenas uma noite depois de ter feito 45 pontos e 15 assistências na vitória sobre o Toronto.

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Austin Reaves marcou 27 pontos e Walker Kessler contribuiu com 15 pontos e 15 rebotes para os Lakers. Los Angeles está com um recorde de seis vitórias e duas derrotas após a quarta atuação de Doncic com 40 pontos ou mais nos últimos cinco jogos, com uma média de 43,4 pontos por jogo nesse período.

Giannis Antetokounmpo fez 30 pontos, 12 rebotes e sete assistências pelo Heat, que iniciou uma sequência de cinco jogos fora de casa na Costa Oeste com sua quinta derrota em sete partidas, marcando o começo da temporada de estreia do astro grego em Miami.

DRAYMON GREEN É EXPULSO APÓS BRIGA

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O destaque negativo da rodada desta segunda-feira foi Draymond Green. O jogador do Golden State Warriors foi expulso após se envolver em uma briga com Khaman Maluach e Dillon Brooks em jogo que sua equipe derrotou o Phoenix Suns pelo placar apertato de 116 a 113.

O lance que deu origem à confusão aconteceu no terceiro quarto do confronto. O ala-pivô dos Warriors jogou Maluach no chão após uma áspera discussão. Bastante alterado, ele ainda agarrou Dillon Brooks pela camisa aumentando o clima de tensão na quadra.

Após a confusão, e os ânimos serenados entre os atletas, o lance foi revisado pela arbitragem e Green recebeu duas faltas técnicas (sendo expulso automaticamente). Brooks também foi punido com uma infração técnica.

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