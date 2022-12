Doncic anota 'triple-double' histórico em vitória dos Mavericks sobre os Knicks

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Dallas Mavericks entrou em quadra na noite de terça-feira e novamente concedeu aos seus torcedores e demais fãs da NBA um show de Luka Doncic, dessa vez autor de um "triple-double" histórico. O esloveno anotou 60 pontos, 21 rebotes e dez assistências durante a vitória por 126 a 121 sobre o New York Knicks, no American Airlines Center.

continua após publicidade .

"Estou muito cansado", disse o exausto Doncic em sua primeira reação após somar o 52º "triple-double" da carreira e tornar-se o primeiro jogador da NBA a combinar 60 pontos com um número de rebotes na casa dos 20 e mais de nove assistências. Além disso, alcançou o posto de atleta com maior pontuação em um só jogo vestindo a camisa dos Mavericks, superando os 53 pontos marcados por Dirk Nowitzki contra o Houston Rockets em 2004.

O esloveno é apenas o segundo jogador da história da NBA a registrar um "triple-double" com qualquer combinação que envolva 60 pontos. Até então, o único a conseguir tal feito havia sido James Harden, autor de 60 pontos, 10 rebotes e 11 assistências em vitória dos Rockets diante do Orlando Magic em 2018.

continua após publicidade .

O desempenho histórico foi decisivo para ajudar o Dallas Mavericks a reverter uma desvantagem de nove pontos quando restavam 26s8 para o fim da partida. Nos últimos segundos, Doncic errou deliberadamente um lance livre para ter a oportunidade de marcar dois pontos em vez de um, no momento em que o Dallas perdia por 113 a 115, e teve sucesso na estratégia, alcançado o empate e levando a decisão para a prorrogação.

Então, celebrou efusivamente, dançando, pois se confundiu e achou que tinha conseguido a virada. "Muitas pessoas me perguntaram sobre isso no vestiário, e eu disse que achava que tínhamos vencido", disse Doncic. "É por isso que eu fui para a torcida assim. Achei que tínhamos vencido o jogo, mas depois vi que estava empatado", completou.

Ao fim da prorrogação, pôde comemorar de verdade, pois os Mavericks fecharam o placar da dura partida com uma vitória por 126 a 121, resultado que os deixa na sexta posição da Conferência Oeste. O New York Knicks tem a mesma colocação na tabela da Conferência Leste.

continua após publicidade .

OUTROS JOGOS

A noite foi de outro "triple-double" na NBA, na Flórida, onde Russell Westbrook teve 15 pontos, 13 rebotes e 13 assistências na vitória por 129 a 110 do Los Angeles Lakers em duelo com o Orlando Magic. O cestinha da partida foi LeBron James, com 28 pontos. Inconstantes, os Lakers encerraram uma série de quatro jogos sem vencer, mas continuam na parte de baixo da tabela do Oeste, em 13º lugar, mesma posição do Magic no Leste.

Outra grande atuação individual foi de Joel Embiid, que não evitou a derrota por 116 a 111 do Philadelphia 76ers para o Washington Wizards, embora tenha anotado um "double-double" de 48 pontos e dez rebotes. Do outro lado, Kristaps Porzingis, combinou 24 pontos com dez rebotes.

continua após publicidade .

Os líderes também entraram em quadra. Primeiro colocado da Conferência Leste, o Boston Celtics contou com 38 pontos de Jason Tatum para bater o Houston Rockets por 126 a 102. Já o Denver Nuggets, líder do Oeste, teve a contribuição de 20 pontos e 11 assistências de Nikola Jokic para vencer o Sacramento Kings por 113 e 106.

Em San Francisco, o Golden State Warriors, que vem oscilando nesta temporada regular, venceu o Charlotte Hornets por 110 a 105, com Klay Thompson como destaque do duelo, com 29 pontos. Em Memphis, os Grizzlies conheceram a quarta derrota em cnco jogos, pois nem mesmo os 34 pontos de Ja Morant serviram para impedir o revés por 125 a 108 frente ao Phoenix Suns, que teve boa atuação de Duane Washington, autor de 26 pontos.

continua após publicidade .

Confira resultados da noite de terça-feira e da madrugada de quarta na NBA:

Orlando Magic 110 x 129 Los Angeles Lakers

Washington Wizards 116 x 111 Philadelphia 76ers

continua após publicidade .

Boston Celtics 126 x 102 Houston Rockets

Indiana Pacers 129 x 114 Atlanta Hawks

Toronto Raptors 113 x 124 Los Angeles Clippers

continua após publicidade .

Memphis Grizzlies 108 x 125 Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder 130 x 114 San Antonio Spurs

continua após publicidade .

Dallas Mavericks 126 x 121 New York Knicks

Golden State Warriors 110 x 105 Charlotte Hornets

Sacramento Kings 106 x 113 Denver Nuggets

continua após publicidade .

Confira os jogos da NBA desta quarta-feira:

Detroit Pistons x Orlando Magic

Washington Wizards x Phoenix Suns

Atlanta Hawks x Brooklyn Nets

Miami Heat x Los Angeles Lakers

Chicago Bulls x Milwaukee Bucks

New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors x Utah Jazz

Sacramento Kings x Denver Nuggets