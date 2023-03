Dona de cinco medalhas em Mundiais, judoca Maria Portela anuncia a aposentadoria

(via Agência Estado)

Chegou ao fim nesta quarta-feira a carreira de uma das grandes atletas da história do judô brasileiro. Aos 35 anos, a peso médio Maria Portela anunciou a aposentadoria dos tatames. Dona de cinco medalhas em mundiais e presente em três olimpíadas, ela agora deve se dedicar à carreira de treinadora.

"Hoje é um dia muito especial. Depois de 15 anos dedicados ao alto rendimento, estou me aposentando da carreira como atleta profissional. Olhando para trás, depois de todos esses anos, me sinto muito grata", disse Portela em vídeo em suas redes sociais.

Tranquila, a judoca gaúcha que defendeu o País nos Jogos Olímpicos de Londres, 2012, Rio, 2016, e Tóquio, em 2020, agradeceu pela trajetória e afirmou que seguirá ajudando a modalidade a crescer ainda mais.

"Sou grata a Deus por me dar forças para continuar, a mim por persistir mesmo com todos os desafios, grata a todos aqueles que torceram e vibraram, minha família, que sempre me deu suporte, meus amigos, a Federação Gaúcha de Judô, que caminhou a meu lado por toda minha trajetória, que foi onde eu comecei. Me sinto muito feliz e honrada por representar a força gaúcha"< agradeceu, antes de divulgar o que fará de agora em diante.

"Encerro como atleta, mas a jornada (no judô) continua, hoje provavelmente do outro lado (como treinadora)", afirmou. "Tenho muito a agradecer esse esporte, é só uma nova fase, mas sou muito grata e estou muito feliz. Muito obrigada àqueles que torceram, vibraram, estiveram comigo, é isso."

"Após 15 anos de seleção e inúmeras conquistas, nossa guerreira encerra sua carreira como atletas. Obrigada, Portela"", prestou homenagem a Confederação Brasileira de Judô (CBJ). Líder do ranking do peso médio em 2017 e em 2021, Portela deixa a modalidade como a 13ª judoca do mundo. A croata Bárbara Matic é a melhor na atualidade. Ellen Froner, em 34º, é agora a principal representante do País, uma posição acima da compatriota Luana Carvalho.