Domingo de Copa: Seleção Brasileira busca vaga nas quartas de final

Mata-mata do Mundial prossegue com duas partidas decisivas que definem mais dois classificados na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira entra em campo neste domingo (05), em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo do Brasil abre o segundo dia das oitavas de final da competição, que conta com duas partidas eliminatórias e promete fortes emoções com o envolvimento de gigantes do futebol mundial e um dos países-sedes do torneio.

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O grande destaque da rodada é o confronto entre Brasil e Noruega, agendado para as 17h. A equipe brasileira tenta confirmar o favoritismo e seguir viva no sonho do hexacampeonato mundial, enfrentando o sempre físico e competitivo futebol escandinavo.

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Mais tarde, às 21h, a programação do mata-mata se encerra com o clássico entre México e Inglaterra. Jogando sob a forte expectativa de sua torcida na América do Norte, os mexicanos tentam desbancar o estrelado elenco inglês, que chega cotado como um dos fortes candidatos ao título e promete fazer um jogo tenso e equilibrado para definir o último classificado do domingo.