Dólar ganha força com demanda corporativa, exterior e espera por ministros

O dólar ganha força no mercado à vista, com demanda corporativa, ajustes em meio à recuperação do DXY no exterior, que reduziu perdas intradia, e expectativas sobre novos nomes de ministros do futuro governo Lula, disse o analista de câmbio da corretora Ourominas, Elson Gusmão.

"O dólar está subindo mais ante o real que frente a outros pares emergentes ligados a commodities porque os investidores querem ver quais serão os novos nomes da equipe de Lula nos próximos anos, com foco no Planejamento e bancos públicos", disse.

Na semana passada, o mercado derrubou o preço do dólar, que caiu mais de 2%, visando recompra agora mais baixo, visando remessas de lucros e dividendos para matrizes no exterior.

Como dia 30 não haverá expediente bancário e a Ptax será definida na quinta-feira, 29, as rolagens de contratos cambiais já começaram, mas devem ser mais fortes a partir de amanhã, afirma.

A pressão de alta não é maior porque o BC vai dar liquidez, via leilões de linha de até 2 bilhões (10h30), afirma Gusmão. Às 10h03 desta terça-feira, 27, o dólar à vista subia 1,31%, a R$ 5,2773, após máxima a R$ 5,2798 (+1,35%).